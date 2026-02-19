A gyógyíthatatlan beteg Mónikának a havazás hozta el a megváltást

A Metropol hónapok óta kíséri figyelemmel a 40 éves Pásztor Mónika sorsát, aki Terézvárosban, Budapest VI. kerületében vívta mindennapos hősies harcát a drogosok és hajléktalanok által hátrahagyott szeméttel. Mónika, miközben gyógyíthatatlan betegséggel küzd, öt gyermeket nevelt, és sokáig biztos jövedelem nélkül maradt. Ráadásul COPD-ben szenved – ez a betegség folyamatosan szűkíti a légutakat. Ahogy ő fogalmaz: „olyan, mintha egy szobában ülnél, ahol lassan fogy az oxigén”. A folyamat lassítható, de meg nem állítható. Ennek ellenére takarítónőként dolgozott, és szó szerint a fertőző mocsok közepén állt helyt. Majd úgy döntött, új életet kezd, mert tarthatatlan volt az otthoni helyzet, egyre több lett a veszekedés. Nem bírta tovább a terhet, elköltözött, de a 14 éves fia a nevelőapjánál maradt. Az elkezdett új élet azonban nem hozott automatikusan megváltást. Egészen addig, amíg el nem kezdődött a havazás.

Mónika nehéz helyzetében a havazás hozta el a megváltást / Forrás: Pásztor Mónika fotója

A havazás hozta el a megoldást

Az idei karácsony mindennél nehezebb volt számára és nemcsak azért, mert nem volt szép fehér a táj. Mónika egy szegényes albérletben, gyermeke nélkül töltötte az ünnepet. Munka nélkül maradt, tartalékai elfogytak.

Főbérlője emberséges volt: engedte, hogy néhány hétig fizetés nélkül is a lakásban maradjon.

Tudta, hogy Mónika utcára kerülne, amit nem érdemel meg.

A haladék viszont fogyott. Munka továbbra sem volt. Gyorséttermekbe, vendéglátásba, élelmiszeriparba például a COPD-je miatt nem vették fel – de a zárt, párás, zsíros levegő miatt neki sem megfelelőek ezek a területek, sőt egyenesen életveszélyes lenne számára.

Mónika, aki a legnehezebb helyzetekben is mindig erős volt, most életében először kezdett kétségbeesni. Az utcára fog kerülni?

A hó, ami mindent megváltoztatott

És akkor leesett az első nagy hó! A havazás pedig hirtelen rengeteg munkát hozott. Hókotrókat, lapátolókat kerestek. Mónika nem habozott.

Mindig is a munkában hittem. Most sem csalódtam. Amint megkaptam a lehetőséget, azonnal éltem vele. Látástól vakulásig lapátoltam a havat. Kemény volt. Ha bárki lát, arra nagy hatással lett volna. Így is lehet

– mondta a Metropolnak.