A gyógyíthatatlan beteg Mónikának a havazás hozta el a megváltást
Ami sokaknak bosszúságot, kellemetlenséget vagy akár balesetveszélyt jelent, az Mónika számára az életet! Hogyan váltotta meg a havazás a beteg Mónikát?
A Metropol hónapok óta kíséri figyelemmel a 40 éves Pásztor Mónika sorsát, aki Terézvárosban, Budapest VI. kerületében vívta mindennapos hősies harcát a drogosok és hajléktalanok által hátrahagyott szeméttel. Mónika, miközben gyógyíthatatlan betegséggel küzd, öt gyermeket nevelt, és sokáig biztos jövedelem nélkül maradt. Ráadásul COPD-ben szenved – ez a betegség folyamatosan szűkíti a légutakat. Ahogy ő fogalmaz: „olyan, mintha egy szobában ülnél, ahol lassan fogy az oxigén”. A folyamat lassítható, de meg nem állítható. Ennek ellenére takarítónőként dolgozott, és szó szerint a fertőző mocsok közepén állt helyt. Majd úgy döntött, új életet kezd, mert tarthatatlan volt az otthoni helyzet, egyre több lett a veszekedés. Nem bírta tovább a terhet, elköltözött, de a 14 éves fia a nevelőapjánál maradt. Az elkezdett új élet azonban nem hozott automatikusan megváltást. Egészen addig, amíg el nem kezdődött a havazás.
A havazás hozta el a megoldást
Az idei karácsony mindennél nehezebb volt számára és nemcsak azért, mert nem volt szép fehér a táj. Mónika egy szegényes albérletben, gyermeke nélkül töltötte az ünnepet. Munka nélkül maradt, tartalékai elfogytak.
Főbérlője emberséges volt: engedte, hogy néhány hétig fizetés nélkül is a lakásban maradjon.
Tudta, hogy Mónika utcára kerülne, amit nem érdemel meg.
A haladék viszont fogyott. Munka továbbra sem volt. Gyorséttermekbe, vendéglátásba, élelmiszeriparba például a COPD-je miatt nem vették fel – de a zárt, párás, zsíros levegő miatt neki sem megfelelőek ezek a területek, sőt egyenesen életveszélyes lenne számára.
Mónika, aki a legnehezebb helyzetekben is mindig erős volt, most életében először kezdett kétségbeesni. Az utcára fog kerülni?
A hó, ami mindent megváltoztatott
És akkor leesett az első nagy hó! A havazás pedig hirtelen rengeteg munkát hozott. Hókotrókat, lapátolókat kerestek. Mónika nem habozott.
Mindig is a munkában hittem. Most sem csalódtam. Amint megkaptam a lehetőséget, azonnal éltem vele. Látástól vakulásig lapátoltam a havat. Kemény volt. Ha bárki lát, arra nagy hatással lett volna. Így is lehet
– mondta a Metropolnak.
A törékeny, beteg asszony napokon át megállás nélkül dolgozott a fagyban.
Miközben más a hó miatt panaszkodott, ő az esélyt látta benne.
Új esély az életben
Mónika annyira bevált, hogy a hó elolvadása után is megtartották. Ma már köztisztasági dolgozóként van állása. Hogy hosszútávon mit hoz a jövő, azt még nem tudja. De egy dolog biztos: újra elindult valami. A több nevelt gyermeke mellett, akiket mind sajátjának tekint és mind anyának szólítják, egy vér szerinti fia van. Most, hogy rendeződött a helyzete, Mónika szeretné, ha a fia hozzá költözne.
A múlt hétvégén volt egy ki balhém vele. Döntsd el végre, itt akarsz lenni vagy ott, mert lemondok rólad, kiáltottam rá. Elborult az agyam, de aztán bocsánatot kértem tőle. Dehogy mondanék le róla, soha! Csak dühített, hogy soha nem akart jönni hozzám, pedig már kifizettem az albérletet, a főbérlővel rendeződött minden. De meghallotta, mert azóta rendszeresen jön és sok időt tölt velem
– számolt be. A következő teljes hétvégét már együtt töltötték. Mónika rendszeresen bejár fia iskolájába is, beszél a tanáraival, figyeli a jegyeit. A fiú most készül középiskolába. A járművek érdeklik, autószerelő szeretne lenni. Mónika tudja: kamaszodik és most kell igazán figyelni rá, nehogy rossz irányba sodródjon. Azt szeretné, hogy gyermekének kicsit könnyebb élete legyen, mint neki.
