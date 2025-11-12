RETRO RÁDIÓ

Horváth Éva fitoterapeutának tanul

A kórházban töltött hosszú hónapok és saját balesete döbbentette rá, hogy közelebb áll hozzá a természetgyógyászat, mint gondolta. Horváth Éva elsősorban online hallgatja az előadásokat, vizsgázni pedig az Országos Kórházi Főigazgatóság előtt kell majd neki.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 09:30
természetgyógyászat Horváth Éva fitoterapeuta

A gyönyörű modell korábban is nyitott volt az alternatív gyógymódokra, a Covid ideje alatt pedig kifejezetten örült annak, hogy a kórházban értelmesen töltheti el az idejét. Horváth Éva balesete előtt is rajongott a virágokért, így boldogan vetette bele magát a fitioterápia rejtelmeibe. A kétgyerekes anyuka hihetetlen erővel lépett a gyógyulás útjára, hamarosan a járókeretet is eldobhatja.

Horváth Éva állapota nagyon sokat javult a balesete óta
Horváth Éva állapota nagyon sokat javult a balesete óta (Fotó: Szaboolcs László / hot! magazin)

Horváth Éva természetgyógyásznak tanul

Éva számára igen megterhelő volt az elmúlt egy év, hiszen több műtéten is átesett. Érdeklődése a természetgyógyászat iránt a Covid ideje alatt erősödött meg.

Nagyon kevesen tudják, hogy a természetgyógyászati oktatás sokkal magasabb szinten van, mint azt el tudjuk képzelni– kezdte Éva.

Ahhoz, hogy valaki gyakorló természetgyógyász lehessen, nagyon komoly tanulmányokra van szükség.

„Amikor a Covid idején jobban előtérbe kerültek az online képzések, én pedig ott feküdtem a kórházi ágyon, nagy segítség volt a számomra, hogy az interneten elérhető volt az oktatási felület, hiszen személyesen egyébként sem tudtam volna részt venni rajta.”

A természet közelsége mindig is energiával töltötte fel
A természet közelsége mindig is energiával töltötte fel (Fotó: horvathevaofficial/MAYO CHIX/hot! magazin)

Horváth Éva lába egyre jobban van

Éva mindig is imádta a virágokat, így nem volt kérdés a számára, hogy a tanulmányai során összeköti a kellemest a hasznossal. A sikeres vizsgákat követően fitoterápiával szeretne foglalkozni, azonban elárulta, ez a suli sokkal nehezebb, mint az Aranykalászos Gazdaképző volt.

„Elengedhetetlen, hogy legyen egy alap egészségügyi vizsgám is, és ezt követi majd a természetgyógyász és a fitoterapeuta vizsga, mindeközben gyakorlati órák is vannak, ami szerintem nagyon fontos része a képzésnek. Az Aranykalászos Gazdaképzés messze nem volt ilyen szintű.” 

Szerintem utoljára az egyetemen tanultam annyit, most mostanában tanulok.

 „A fitoterapeuta a gyógynövények segítségével és felhasználásával gyógyít, és ezekben én magam is nagyon hiszek. A kórházban nagyon sok antibiotikumot kaptam, olyannyira, hogy egy idő után rezisztenssé váltam azokkal szemben, és akkor nagy segítség volt számomra az alternatív gyógyászat, a természetgyógyászat, a lézerterápia és a Zapper kezelés. Ezek segítségével sokkal könnyebb volt a gyógyulás.

 

