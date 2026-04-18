Tragikus baleset az M3-as autópályán: rosszul lett a sofőr, majd szalagkorlátnak csapódott

Tragikus baleset történt az M3-as autópályán, Mezőkövesd térségében, a 128-as kilométerszelvénynél a délelőtti órákban, miután egy személyautó szalagkorlátnak csapódott.

A baleset körülményeit még vizsgálják

A helyszínre a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik a jármű áramtalanítását elvégezték. Később kiderült, hogy a baleset halálos kimenetelű volt.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy körülbelül 70 éves férfit a mentősök minden újraélesztési kísérlet ellenére sem tudtak megmenteni, a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség közlése szerint a sofőr vezetés közben lett rosszul, ezért veszítette el uralmát a jármű felett és csapódott a szalagkorlátnak

– mondta Zupkó Jázmin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Információk szerint a férfi még a rosszullét közben próbálta megállítani az autót. A járműben nem egyedül utazott, vele volt a párja is, aki túlélte a balesetet - írja a BOON.