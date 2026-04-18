Tragikus baleset az M3-as autópályán: rosszul lett a sofőr, majd szalagkorlátnak csapódott
A mentők percek alatt kiérkeztek a baleset helyszínére.
Tragikus baleset történt az M3-as autópályán, Mezőkövesd térségében, a 128-as kilométerszelvénynél a délelőtti órákban, miután egy személyautó szalagkorlátnak csapódott.
A baleset körülményeit még vizsgálják
A helyszínre a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik a jármű áramtalanítását elvégezték. Később kiderült, hogy a baleset halálos kimenetelű volt.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy körülbelül 70 éves férfit a mentősök minden újraélesztési kísérlet ellenére sem tudtak megmenteni, a helyszínen életét vesztette.
A rendőrség közlése szerint a sofőr vezetés közben lett rosszul, ezért veszítette el uralmát a jármű felett és csapódott a szalagkorlátnak
– mondta Zupkó Jázmin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Információk szerint a férfi még a rosszullét közben próbálta megállítani az autót. A járműben nem egyedül utazott, vele volt a párja is, aki túlélte a balesetet - írja a BOON.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre