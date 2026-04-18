RETRO RÁDIÓ

Mentőhelikoptert hívtak a halálos balesethez: Teljes útzár az M1-esen

Szörnyű baleset történt Győr felé.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.18. 15:25
baleset teljes útzár autópálya halálos baleset

Összeütközött egy személyautó és egy kisbusz szombaton 14 óra körül az M1-es autópálya 53-as kilométerénél, a Győr felé vezető oldalon. Az autópálya érintett szakaszán teljes útzár van - írja a katasztrófavédelem.

A balesethez mentőhelikoptert hívtak. Fotó: Pexels

A katasztrófavédelem honlapján azt írták, hogy a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt.

Az MTI információi szerint a balesetnek halálos áldozata is van.

A police.hu-n olvasható bejegyzés szerint a rendőrök a személyi sérüléssel járó baleset szemléje és a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, torlódásra kell számítani.

Az utinform.hu tájékoztatása szerint az 53-as kilométernél az átterelt sávot lezárták, ezért javasolt a 61-es kilométernél a külső sávot választani személyautóval is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu