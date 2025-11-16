A dögös énekesnő új melleivel jelentkezett be a döbbenetes implantátumszakadás után

Kerry Katona elárulta, hogy ismét kés alá kellett feküdnie, és most szigorú orvosi utasításra pihennie kell, miután komplikáció történt a negyedik mellműtétje után. A televíziós személyiség nemrég már az új melleivel jelentkezett be a döbbenetes mellimplantátum-szakadás után.

Kerry Katona nemrég már az új melleivel jelentkezett be / Fotó: freepik.com / Illusztráció / freepik.com / Illusztráció

A 45 éves sztár augusztusban esett át a negyedik mellműtétjén, melynek során felvarrást és új implantátumokat kapott. Néhány hónappal később azonban kiderült, hogy újabb operációra lesz szüksége. Kerry a mellén lévő hegszövetet szakította fel, ezért korrekciós műtétre volt szükség. A beavatkozás már megtörtént, és a sztár jelenleg otthon lábadozik.

A New! magazinnak így nyilatkozott:

Ezen a héten nem igazán dolgoztam, mert az orvosok szigorúan megtiltották, hogy megerőltessem magam a mellműtétem után. Felszakadt a szövet a mellimplantátum miatt, mert az első műtét után nem pihentem eleget.

Márciusban bevallotta:

Csak a saját melleimet szeretném vissza. Nem akarok hatalmas műciciket, sem túl művi hatást, csak a régieket!

Az énekesnő Ryan Mahoney-val való szakítása után jelentősen lefogyott. Azóta újra rátalált a szerelem Paolo Margaglione mellett, akivel most már a családjaikat is összeboronálják, és nagyon várják az első közös karácsonyukat.