RETRO RÁDIÓ

A dögös énekesnő új melleivel jelentkezett be a döbbenetes implantátumszakadás után

Újra kés alá kellett feküdnie. Kerry Katona a mellén lévő hegszövetet szakította fel, ezért volt szüksége újabb műtétre.

Megosztás
Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.16. 21:00
műmell mellimplantátum Kerry Katona implantátum

Kerry Katona elárulta, hogy ismét kés alá kellett feküdnie, és most szigorú orvosi utasításra pihennie kell, miután komplikáció történt a negyedik mellműtétje után. A televíziós személyiség nemrég már az új melleivel jelentkezett be a döbbenetes mellimplantátum-szakadás után.

Kerry Katona új melleivel jelentkezett be a döbbenetes implantátszakadás után
Kerry Katona nemrég már az új melleivel jelentkezett be / Fotó: freepik.com / Illusztráció / freepik.com / Illusztráció

A 45 éves sztár augusztusban esett át a negyedik mellműtétjén, melynek során felvarrást és új implantátumokat kapott. Néhány hónappal később azonban kiderült, hogy újabb operációra lesz szüksége. Kerry a mellén lévő hegszövetet szakította fel, ezért korrekciós műtétre volt szükség. A beavatkozás már megtörtént, és a sztár jelenleg otthon lábadozik.

Kerry Katona nemrég már az új melleivel jelentkezett be

A New! magazinnak így nyilatkozott:

Ezen a héten nem igazán dolgoztam, mert az orvosok szigorúan megtiltották, hogy megerőltessem magam a mellműtétem után. Felszakadt a szövet a mellimplantátum miatt, mert az első műtét után nem pihentem eleget.

Márciusban bevallotta:

Csak a saját melleimet szeretném vissza. Nem akarok hatalmas műciciket, sem túl művi hatást, csak a régieket!

Az énekesnő Ryan Mahoney-val való szakítása után jelentősen lefogyott. Azóta újra rátalált a szerelem Paolo Margaglione mellett, akivel most már a családjaikat is összeboronálják, és nagyon várják az első közös karácsonyukat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu