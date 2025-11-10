Budapestre érkezett Gordon Ramsay - Videó!

Gordon Ramsay Budapesten osztott meg egy felvételt, méghozzá egy belvárosi étterem előtt - szúrta ki a Life.hu.

Gordon Ramsay Budapestre érkezett Fotó: PA / Northofoto

Gordon Ramsay humoros videót tett közzé Budapesten

Vasárnap este osztotta meg a rövid felvételt az Instagramon, amelyből egyértelműen kiderült, hogy a híres séf Budapesten tartózkodik. A videóban mosolyogva ül a Hungarian Hell's Kitchen nevű étterem előtt, a bejegyzés alatt megjegyezte:

Ilyen dolgokra lelhetsz Budapesten

Gordon Ramsay természetesen nem hagyta ki a poént, és zárójelben hozzátette:

És nem, nem ettem itt, és báránymártást sem találtam ezen a nem hivatalos helyen

- utalva saját legendás műsorára, a Hell's Kitchenre (A Pokol konyhája).

A séf november 8-án töltötte be 59. életévét, ezért könnyen lehet, hogy magyarországi tartózkodása nem véletlen, és egy kis budapesti kiruccanással ünnepelt.