Gordon Ramsay: „A gyerekeim tartanak fiatalon”

A brit – pontosabban skót – sztárséf szédületes energiával űzi a hivatását. Mindig van a háznál kisgyerek – ők garantálják Gordon Ramsay számára az energiát, az örök fiatalságot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.20. 08:30
Gordon Ramsay jamie oliver család sztárséf

A tizenhétszeres Michelin-csillagos séf és a felesége, Tana 30 éve házasok. 1998-ban született Me­ghan lányuk, egy évvel később jöttek az ikrek, Holly és Jack. Matilda, akit mindenki Tillynek becéz, 2001-ben érkezett, Oscar hatéves, Jesse két és fél. A kemény Gordon Ramsay gyerekei közelében teljesen elolvad.

Gordon Ramsay családja és felesége a legfontosabb a sztárséf számára.
Gordon Ramsay családja a sok gyermekükkel lett egész (Fotó: Hot! magazin/Profimedia)

A srácaim kihozzák belőlem a gyöngéd érzéseimet” – árulta el a sztárséf – aki néhány hónappal ezelőtt Magyarországon járt – a legkisebb fia születése után a People-nek.

Ha hiszitek, ha nem, hihetetlenül érzékeny apa vagyok.

„Belőlük táplálkozom, értük dolgozom, cserébe a gyerekeim tartanak fiatalon!

Mostanában ugyancsak zajlott az élet Ramsay-éknél! Tilly szeptemberben saját főzőműsort indított, Holly de­cem­ber­ben férjhez ment, idén februárban a Netflixen új családi dokusorozatuk debütált. Meghan elsőként szerzett diplomát – apja hatalmas örömére. Gordon Ramsay lányának lenni jó, de néha kínos is.

Meghan fiúja szánalmas!” – állította három éve a The Kelly Clarkson Show-ban Gordon.

Tillytől megkaptam Bryan számát, és múltkor FaceTime-on rácsörögtem, mialatt Meghannel vacsoráztak egy étteremben.

„Azt mondtam: »Byron, Gordon vagyok, nem pedig a jövendőbeli apósod, te kis rohadék!« Én csak azt akarom, hogy a lányaim ne randizzanak idiótákkal!

Gordon Ramsey hatszoros édesapa.
A sztárséf büszke apuka, ugyanis gyerekei is örökölték a főzés szeretetét (Fotó: Warner Bros. TV/Hot! magazin/Getty Images)

Gordon Ramsay munkamániáját is háttérbe tudja szorítani családjáért

Holly divattervezést tanult, saját pod­cast­ja van. Másfél éve ment férjhez Adam Peaty olimpiai bajnok úszóhoz. Az ikertestvére, Jack öt éve csatlakozott az Egyesült Királyság Királyi Tengerészgyalogságához.

Jack Ramsay, ma a legbüszkébb apává tettél!” – írta Gordon a rajongói oldalára posztolt fotóhoz, amelyen Jack egyenruhában pózol. „Megtanultad tőlem a »keményen dolgozni, keményen játszani« szabályt. Tudom, néha túlzásba viszem, de azért melózom annyit, mert te is sok pénzembe kerülsz, nem csak a lánytesóid!

Tilly már 15 évesen saját receptkönyvet adott ki, volt saját főzőműsora is, tavalyelőtt mégis pszichológia szakon diplomázott. A nagyobb gyerekek lassan kirepülnek a családi fészekből, ám a hatéves Oscar és a kétéves Jesse naponta biztosítja a séfnek a vidámságot, a játékot.

Micsoda fantasztikus ajándék! Üdvözöljétek Jesse James Ramsay-t, az óriás­bé­bit!” – írta az édesapa az Ins­ta­gra­mon a legkisebb gyermeke születésekor. „Három fiú, három lány: készen vagyunk!

Hasonló forgatókönyv

Jamie Oliver szintén brit, szintén sztárséf – és szintén nagycsaládos apuka, bár ő „csak” öt gyerekkel dicsekedhet. A feleségével, Julesszal addig próbálkoztak, amíg a három lányuk után sikerült összehozniuk egy fiút is. Buddy után ráadásként megjött River, és Jamie azóta nyugodt: két „trónörökös” is van már!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
