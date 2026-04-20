Gordon Ramsay: „A gyerekeim tartanak fiatalon”
A brit – pontosabban skót – sztárséf szédületes energiával űzi a hivatását. Mindig van a háznál kisgyerek – ők garantálják Gordon Ramsay számára az energiát, az örök fiatalságot.
A tizenhétszeres Michelin-csillagos séf és a felesége, Tana 30 éve házasok. 1998-ban született Meghan lányuk, egy évvel később jöttek az ikrek, Holly és Jack. Matilda, akit mindenki Tillynek becéz, 2001-ben érkezett, Oscar hatéves, Jesse két és fél. A kemény Gordon Ramsay gyerekei közelében teljesen elolvad.
„A srácaim kihozzák belőlem a gyöngéd érzéseimet” – árulta el a sztárséf – aki néhány hónappal ezelőtt Magyarországon járt – a legkisebb fia születése után a People-nek.
Ha hiszitek, ha nem, hihetetlenül érzékeny apa vagyok.
„Belőlük táplálkozom, értük dolgozom, cserébe a gyerekeim tartanak fiatalon!”
Mostanában ugyancsak zajlott az élet Ramsay-éknél! Tilly szeptemberben saját főzőműsort indított, Holly decemberben férjhez ment, idén februárban a Netflixen új családi dokusorozatuk debütált. Meghan elsőként szerzett diplomát – apja hatalmas örömére. Gordon Ramsay lányának lenni jó, de néha kínos is.
„Meghan fiúja szánalmas!” – állította három éve a The Kelly Clarkson Show-ban Gordon.
Tillytől megkaptam Bryan számát, és múltkor FaceTime-on rácsörögtem, mialatt Meghannel vacsoráztak egy étteremben.
„Azt mondtam: »Byron, Gordon vagyok, nem pedig a jövendőbeli apósod, te kis rohadék!« Én csak azt akarom, hogy a lányaim ne randizzanak idiótákkal!”
Gordon Ramsay munkamániáját is háttérbe tudja szorítani családjáért
Holly divattervezést tanult, saját podcastja van. Másfél éve ment férjhez Adam Peaty olimpiai bajnok úszóhoz. Az ikertestvére, Jack öt éve csatlakozott az Egyesült Királyság Királyi Tengerészgyalogságához.
„Jack Ramsay, ma a legbüszkébb apává tettél!” – írta Gordon a rajongói oldalára posztolt fotóhoz, amelyen Jack egyenruhában pózol. „Megtanultad tőlem a »keményen dolgozni, keményen játszani« szabályt. Tudom, néha túlzásba viszem, de azért melózom annyit, mert te is sok pénzembe kerülsz, nem csak a lánytesóid!”
Tilly már 15 évesen saját receptkönyvet adott ki, volt saját főzőműsora is, tavalyelőtt mégis pszichológia szakon diplomázott. A nagyobb gyerekek lassan kirepülnek a családi fészekből, ám a hatéves Oscar és a kétéves Jesse naponta biztosítja a séfnek a vidámságot, a játékot.
„Micsoda fantasztikus ajándék! Üdvözöljétek Jesse James Ramsay-t, az óriásbébit!” – írta az édesapa az Instagramon a legkisebb gyermeke születésekor. „Három fiú, három lány: készen vagyunk!”
Hasonló forgatókönyv
Jamie Oliver szintén brit, szintén sztárséf – és szintén nagycsaládos apuka, bár ő „csak” öt gyerekkel dicsekedhet. A feleségével, Julesszal addig próbálkoztak, amíg a három lányuk után sikerült összehozniuk egy fiút is. Buddy után ráadásként megjött River, és Jamie azóta nyugodt: két „trónörökös” is van már!
