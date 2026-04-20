Gordon Ramsay: „A gyerekeim tartanak fiatalon”

A tizenhétszeres Michelin-csillagos séf és a felesége, Tana 30 éve házasok. 1998-ban született Me­ghan lányuk, egy évvel később jöttek az ikrek, Holly és Jack. Matilda, akit mindenki Tillynek becéz, 2001-ben érkezett, Oscar hatéves, Jesse két és fél. A kemény Gordon Ramsay gyerekei közelében teljesen elolvad.

Gordon Ramsay családja a sok gyermekükkel lett egész (Fotó: Hot! magazin/Profimedia)

„A srácaim kihozzák belőlem a gyöngéd érzéseimet” – árulta el a sztárséf – aki néhány hónappal ezelőtt Magyarországon járt – a legkisebb fia születése után a People-nek.

Ha hiszitek, ha nem, hihetetlenül érzékeny apa vagyok.

„Belőlük táplálkozom, értük dolgozom, cserébe a gyerekeim tartanak fiatalon!”

Mostanában ugyancsak zajlott az élet Ramsay-éknél! Tilly szeptemberben saját főzőműsort indított, Holly de­cem­ber­ben férjhez ment, idén februárban a Netflixen új családi dokusorozatuk debütált. Meghan elsőként szerzett diplomát – apja hatalmas örömére. Gordon Ramsay lányának lenni jó, de néha kínos is.

„Meghan fiúja szánalmas!” – állította három éve a The Kelly Clarkson Show-ban Gordon.

Tillytől megkaptam Bryan számát, és múltkor FaceTime-on rácsörögtem, mialatt Meghannel vacsoráztak egy étteremben.

„Azt mondtam: »Byron, Gordon vagyok, nem pedig a jövendőbeli apósod, te kis rohadék!« Én csak azt akarom, hogy a lányaim ne randizzanak idiótákkal!”

A sztárséf büszke apuka, ugyanis gyerekei is örökölték a főzés szeretetét (Fotó: Warner Bros. TV/Hot! magazin/Getty Images)

Gordon Ramsay munkamániáját is háttérbe tudja szorítani családjáért

Holly divattervezést tanult, saját pod­cast­ja van. Másfél éve ment férjhez Adam Peaty olimpiai bajnok úszóhoz. Az ikertestvére, Jack öt éve csatlakozott az Egyesült Királyság Királyi Tengerészgyalogságához.

„Jack Ramsay, ma a legbüszkébb apává tettél!” – írta Gordon a rajongói oldalára posztolt fotóhoz, amelyen Jack egyenruhában pózol. „Megtanultad tőlem a »keményen dolgozni, keményen játszani« szabályt. Tudom, néha túlzásba viszem, de azért melózom annyit, mert te is sok pénzembe kerülsz, nem csak a lánytesóid!”

Tilly már 15 évesen saját receptkönyvet adott ki, volt saját főzőműsora is, tavalyelőtt mégis pszichológia szakon diplomázott. A nagyobb gyerekek lassan kirepülnek a családi fészekből, ám a hatéves Oscar és a kétéves Jesse naponta biztosítja a séfnek a vidámságot, a játékot.