Csuti édesanyja olyat írt a fiának, amit nehéz feldolgozni

Szabó András Csuti március első napjaiban ünnepelte a negyvenedik születésnapját. A kerek évforduló nem különösebben hatotta meg, őt ugyanis nem abból a fából faragták, hogy kiboruljon azon, bizony, belépett a negyedik ikszbe. Persze a sikeres vállalkozó nem is néz ki annyinak, amennyi, köszönhetően a sportos életvitelének, illetve annak, hogy nagyon odafigyel az étkezésére. A szülinapi bulijára a kedvese hívta meg a vendégeket, ott volt mindenki, aki számít, köztük Csuti édesanyja, aki nagyon fontos szereplője az életének. Az ő anya-fia kapcsolatuk ugyanis különlegesen szoros.

Csuti születésnapja nagyon jól sikerült Fotó: Mediaworks-archív

Csuti kora csak egy szám

A meglepetésbulin Csuti az édesanyjától az ajándékon kívül egy borítékot is kapott, amelyben saját kezűleg írt bejegyzést. Az üzenetet az ünnepelt a helyszínen el sem tudta olvasni, csak később, amikor hazaért, akkor szembesült az üzenet szívet facsaró tartalmával. Egy odaadó anya elképesztő súlyú üzenetével, ami arról szól, hogy mindegy, hány éves valaki, az édesanyjának ő ugyanaz a kicsi gyermek, akit egy életen át gondozott, nevelt, óvott. Csuti ezt az üzenetet most megosztotta a nagyközönséggel is, hogy mindenki lássa, milyen csodálatos édesanyja van.

Csuti és az édesanyja között nagyon szoros a viszony Fotó: Szabolcs László