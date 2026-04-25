Időutazó piknik Budapesten, egy pokrócon ülve évszázadokat utazhatunk

Budapesten piknikezni nemcsak arról szól, hogy leterítesz egy pokrócot és megeszed a szendvicset. Vannak olyan tipikus helyek, ahol már évszázadok óta leülnek az emberek a fűbe. Összegyűjtöttük azokat a budapesti piknikhelyeket, ahol egy délután alatt is több korszakon sétálhatsz végig, és ahol a hangulat és a kilátás együtt mesél.

Nincs a Városligetnél mesebelibb piknikhelyszín egész Budapesten Fotó: Gábor Zoltán

A Margitsziget Budapest legsokoldalúbb közparkja

A Margitsziget különös kettősséget hordoz: egyszerre laza városi park és egy letűnt világ emléke. A Nagyréten gyerekek szaladgálnak, miközben pár perc sétára már kolostorromok között jársz, ahol a csend egészen más súlyt kap.

Fotó: Fortepan/Sütő János

A sziget belsejében ülve olyan, mintha egy zöld buborékban lennél és nem a nyüzsgő fővárosban. A romok környékén a fények megtörnek a köveken, és megelevenedik előttünk a középkori sziget.

A Városliget a Monarchia korát idézi

A Városliget a pesti élet egyik klasszikus színtere, ahol szintén velünk van a múlt. A park egyszerre elegáns és zajos, mintha egy régi kor mai változatába csöppennél. Ahogy leülsz a fűbe, a Vajdahunyad vára tornyai úgy emelkednek föléd, mintha egy történelmi film közepén piknikeznél. A tó tükrében visszaverődő épületek hangulatos látványt nyújtanak.

Fotó: Gabor Zoltan

A Tabán is klasszikus piknikezőhely Budapesten

A Tabán nem látványos, és pont ettől különleges. Itt nem az épületek mesélnek, hanem a hiányuk. A füves dombokon ülve a Gellért-hegy lassan ráborul a tájra, mintha őrizné azt, ami már nincs. Ha tudod, hogy egykor szűk utcák és kocsmák álltak itt, a kilátás hirtelen kiegészül képzeletben és ez adja a hely igazi erejét.

Fotó: Vlad Rakin / Shutterstock

A Római-part az egyik legszabadabb hangulatú hely Budapesten

Itt nincs elegancia, nincs szabályosság csak víz, fák és igazi piknik hangulat. A Duna itt szélesen és nyugodtan terül el előtted, mintha nem is egy főváros közepén lennél. A kavicsos part, a víz csillogása és a túlpart fái együtt olyan látványt adnak, ami inkább emlékeztet egy nyaralásra, mint egy városi délutánra. Naplementekor a fények végigfutnak a vízen, és az egész part egy lassú, aranyszínű jelenetté válik.