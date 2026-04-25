Időutazó piknik Budapesten, egy pokrócon ülve évszázadokat utazhatunk

Vannak helyek Budapesten, ahol minden falat mellé történelem jár: középkori kolostorok árnyéka, eltűnt városrészek emléke, római kori határvidék vagy éppen a Monarchia eleganciája. Piknikezőhelyeket mutatunk, ahol nemcsak a kilátás mesés, de időutazó hangulatban is lehet részünk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.25. 05:00
Budapesten piknikezni nemcsak arról szól, hogy leterítesz egy pokrócot és megeszed a szendvicset. Vannak olyan tipikus helyek, ahol már évszázadok óta leülnek az emberek a fűbe.  Összegyűjtöttük azokat a budapesti piknikhelyeket, ahol egy délután alatt is több korszakon sétálhatsz végig, és ahol a hangulat és a kilátás együtt mesél.

piknik helyszín
Nincs a Városligetnél mesebelibb piknikhelyszín egész Budapesten

A Margitsziget Budapest legsokoldalúbb közparkja

A Margitsziget különös kettősséget hordoz: egyszerre laza városi park és egy letűnt világ emléke. A Nagyréten gyerekek szaladgálnak, miközben pár perc sétára már kolostorromok között jársz, ahol a csend egészen más súlyt kap.

 A sziget belsejében ülve olyan, mintha egy zöld buborékban lennél és nem a nyüzsgő fővárosban. A romok környékén a fények megtörnek a köveken, és megelevenedik előttünk a középkori sziget. 

A Városliget a Monarchia korát idézi

A Városliget a pesti élet egyik klasszikus színtere, ahol szintén velünk van a múlt. A park egyszerre elegáns és zajos, mintha egy régi kor mai változatába csöppennél. Ahogy leülsz a fűbe, a Vajdahunyad vára tornyai úgy emelkednek föléd, mintha egy történelmi film közepén piknikeznél. A tó tükrében visszaverődő épületek hangulatos látványt nyújtanak.

8R2A0858_edited_GZ
A Tabán is klasszikus piknikezőhely Budapesten

A Tabán nem látványos, és pont ettől különleges. Itt nem az épületek mesélnek, hanem a hiányuk. A füves dombokon ülve a Gellért-hegy lassan ráborul a tájra, mintha őrizné azt, ami már nincs.  Ha tudod, hogy egykor szűk utcák és kocsmák álltak itt, a kilátás hirtelen kiegészül képzeletben és ez adja a hely igazi erejét.

Budapest,,Hungary,-,October,12,2021:,Autumn,Scene,In,Taban
A Római-part az egyik legszabadabb hangulatú hely Budapesten

Itt nincs elegancia, nincs szabályosság  csak víz, fák és igazi piknik hangulat. A Duna itt szélesen és nyugodtan terül el előtted, mintha nem is egy főváros közepén lennél. A kavicsos part, a víz csillogása és a túlpart fái együtt olyan látványt adnak, ami inkább emlékeztet egy nyaralásra, mint egy városi délutánra. Naplementekor a fények végigfutnak a vízen, és az egész part egy lassú, aranyszínű jelenetté válik.

Budapest,,Hungary,-,July,5,,2023:,Panorama,View,From,Római
A Károlyi-kert vaskapui mögött egy arisztokrata kertet találunk

A Károlyi-kert szinte elbújik a városban, és pont ez adja a varázsát: ide nem véletlenül esel be, hanem célzottan érkezel.
A gondosan nyírt pázsit, a virágágyások és a padok együtt egy olyan képet adnak, mintha egy régi családi kertben ülnél, ahol minden a helyén van. Itt nincs nagy panoráma,  a kilátás inkább befelé húz, a részletekre, a csendre, az apró részletekre, tényleg egy kertben képzeled magad. 

 

 


 

 

