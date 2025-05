Elfeledett kertek titkai: megmutatjuk Budapest rejtélyes tavaszi helyeit

A török kápolna különleges építmény a Rózsadombon / Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Tabán – az eltűnt város szellemei

A Tabán már sokszor újjászületett: elpusztult és megépült, eltűnt és újraéledt. A hegyoldal kanyargó ösvényei és lankái elhallgatott történeteket őriznek. A régi borpincék helyén nőtt fák között sétálva néha olyan érzésünk támad, mintha most is lakott lenne a park. A virágzó zöld sziget mélyén egy régi világ árnyai élnek. A legenda szerint, amikor a fák virágba borulnak, a régi Tabán lakóinak nevetése, sírása visszhangzik a fák között. Tavasszal, a legszebb napokon, amikor minden újraéled, ők is visszatérnek egy pillanatra…

A Tabán az I. kerület egyik városrésze

A kertek nem csupán zöld foltok a térképen

Ezek a kertek nem egyszerű zöld foltok Budapest térképén, hanem a természet üde szigetei. Ha egyszer belépsz ezekre a rejtett helyekre, megérted, hogy Budapest hangulatához ezek is hozzátartoznak. Egy fa árnyékában, egy padon ücsörögve és a levelek suttogását hallgatva, bármikor lecsendesedhetünk a nagyvárosi forgatagban.