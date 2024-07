Neked sem tűnt fel? Nem vállal csókjelenetet a Született feleségek sztárja

Lehet, hogy oda-vissza ismered a Született feleségek című sikersorozat évadait, de nagy valószínűséggel neked sem tűnt fel, hogy az ötödik évadban a Nicolette Sheridan által életre keltett szőke bombázó, Edie férjét alakító Neal McDonough egyszer sem csókolta meg a sorozatbeli dögös nejét. Ennek oka, hogy a kék szemű színész eldöntötte: nem vállal csókjelenetet!

Neal McDonough számtalan sikeres filmmel és sorozattal büszkélkedhet, de nem vállal csókolózós jelenetet Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

Neal McDonough nem tagadja, döntése miatt bukott már el szerepet, s felidézte egykori beszélgetését a Született feleségek című sorozat szülőatyjával, Marc Cherryvel. „Amikor aláírtuk a szerződést, megemlítettem neki, hogy »Valószínűleg már tudja, de nem csókolok meg senkit.« Mire Marc így szólt: »De ez a Született feleségek!«. Én pedig rábólintottam: »Tudom.« Erre így felelt: »OK, nem lesz gond, csak jobban oda kell figyelnem az írásnál!«”

Neal McDonough, aki hívő katolikus, azt mondja, az ezredforduló környékén megtalálta élete szerelmét Ruvé Robertson modell személyében, és megcsalásnak érezné, ha rajta kívül bárki mást megcsókolna – még a munkája révén is. A pár egyénként 2003-ban mondta ki a boldogító igent, az azóta eltelt két évtized során öt gyermekük született. Neal McDonough viszonylag aktív az Instagramon, ahol rengeteg csókolózós fotót és videót tett már közzé – a feleségével. Mint mondja: „Ezek az ajkak csak egy nőt csókolhatnak, a feleségemet”.

Neal McDonough azt is elárulta:

„Mélyen vallásos vagyok. Istent és a családot helyezem az első helyre, én csak utánuk következem. E szerint élek. Nem tagadom, nehéz volt pár évig.”

A színész szemléletéből fakadó nehézségek azonban úgy tűnik, elmúltak, az értékek pedig értékek maradtak. Erre utal egy korábbi karácsonyi bejegyzése is.

„Kezd nagyon úgy tűnni, mintha karácsony lenne... Ruvé mindig is a legjobb ajándékom lesz.”