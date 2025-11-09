„Te mindig a fiatalabbakat szeretted!” – Fodor Zsóka édesanyja a 100. születésnapján sem kímélte a színésznőt

Fodor Zsóka mindig is arról volt ismert, hogy tele van élettel, humorral és szeretettel – nem véletlenül, hiszen ezt az örökséget édesanyjától kapta. A színésznő elárulta, hogy különleges asszony volt, aki századik születésnapján is megőrizte derűjét és játékos természetét. A jeles napot méltó módon ünnepelték meg, hiszen még Mága Zoltán is eljött, hogy rózsával és muzsikával köszöntse Zsóka édesanyját.

Fodor Zsóka Mága Zoltánt is elhívta a különleges eseményre (Fotó: Medaworks-archív)

Fodor Zsóka édesanyja nem akármilyen ajándékot kapott

„Amikor betöltötte a 100. szülinapját, az imateremben egy partit adtam. Akkor még jobban ráért Mága Zoli, eljött, és azt mondta: aki megéri a 100 évet, azt megilleti 100 szál piros rózsa” – mesélte nevetve Zsóka, aki szerint édesanyja az utolsó pillanatig megőrizte életkedvét és humorát. A különleges eseményre legalább ötven vendég érkezett, Mága Zoltán pedig hegedűvel és száz szál vörös rózsával tette felejthetetlenné a pillanatot: „Meglepetés volt, kérdezte is, hogy miért csinálnak belőle bohócot és rúzsozzák a száját, állítják be a frizuráját...” – idézte fel a színésznő.

Zseniális humorérzéke volt

A történet egy apró csavarral vált igazán emlékezetessé: „Nem jött még senki látogatni, mondta csalódottan. Jól van, anyuka, akkor menjünk át a szemben lévő étterembe ketten – válaszoltam” – így indult a váratlan fordulat, hiszen ott várták már a vendégek, Mága Zoli és a rózsák. Az ünnepelt pedig a maga sajátos módján fogadta a meglepetést:

Amikor a lányom megismerkedett Zolival, ismerve őt, gondoltam, ezek egymásba habarodnak és lesz egy roma unokám

– mesélte nevetve Zsóka.

Mága Zoltán ajándéka lenyűgözte a vendégsereget (Fotó: Schumy Csaba)

Mentette a menthetőt

„Erre elkezdtem nyomogatni a kezét, mekkora csacsiság, hiszen Zoli sokkal fiatalabb nálam. Mire ő: »hallgass, te mindig a fiatalabbakat szeretted«” – mondta, és persze mindenkiből dőlt a nevetés.

A színésznő azt is elmondta, hogy példaképei közé tartozik Pásztor Erzsi és Esztergályos Cecília, akik szerinte hihetetlen formában vannak mind testileg, mind szellemileg. Fodor Zsóka hisz abban, hogy a humor, a szeretet és a belső derű az, ami fiatalon tart – és édesanyja százéves élete erre a legszebb bizonyíték.