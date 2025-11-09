„Te mindig a fiatalabbakat szeretted!” – Fodor Zsóka édesanyja a 100. születésnapján sem kímélte a színésznőt
Keveseknek adatik meg, hogy megünnepelhetik a 100. születésnapjukat. Fodor Zsóka édesanyja eme díszes társaság közé tartozott, és habár nem mai történet, még évek elteltével is megnevettet mindenkit.
Fodor Zsóka mindig is arról volt ismert, hogy tele van élettel, humorral és szeretettel – nem véletlenül, hiszen ezt az örökséget édesanyjától kapta. A színésznő elárulta, hogy különleges asszony volt, aki századik születésnapján is megőrizte derűjét és játékos természetét. A jeles napot méltó módon ünnepelték meg, hiszen még Mága Zoltán is eljött, hogy rózsával és muzsikával köszöntse Zsóka édesanyját.
Fodor Zsóka édesanyja nem akármilyen ajándékot kapott
„Amikor betöltötte a 100. szülinapját, az imateremben egy partit adtam. Akkor még jobban ráért Mága Zoli, eljött, és azt mondta: aki megéri a 100 évet, azt megilleti 100 szál piros rózsa” – mesélte nevetve Zsóka, aki szerint édesanyja az utolsó pillanatig megőrizte életkedvét és humorát. A különleges eseményre legalább ötven vendég érkezett, Mága Zoltán pedig hegedűvel és száz szál vörös rózsával tette felejthetetlenné a pillanatot: „Meglepetés volt, kérdezte is, hogy miért csinálnak belőle bohócot és rúzsozzák a száját, állítják be a frizuráját...” – idézte fel a színésznő.
Zseniális humorérzéke volt
A történet egy apró csavarral vált igazán emlékezetessé: „Nem jött még senki látogatni, mondta csalódottan. Jól van, anyuka, akkor menjünk át a szemben lévő étterembe ketten – válaszoltam” – így indult a váratlan fordulat, hiszen ott várták már a vendégek, Mága Zoli és a rózsák. Az ünnepelt pedig a maga sajátos módján fogadta a meglepetést:
Amikor a lányom megismerkedett Zolival, ismerve őt, gondoltam, ezek egymásba habarodnak és lesz egy roma unokám
– mesélte nevetve Zsóka.
Mentette a menthetőt
„Erre elkezdtem nyomogatni a kezét, mekkora csacsiság, hiszen Zoli sokkal fiatalabb nálam. Mire ő: »hallgass, te mindig a fiatalabbakat szeretted«” – mondta, és persze mindenkiből dőlt a nevetés.
A színésznő azt is elmondta, hogy példaképei közé tartozik Pásztor Erzsi és Esztergályos Cecília, akik szerinte hihetetlen formában vannak mind testileg, mind szellemileg. Fodor Zsóka hisz abban, hogy a humor, a szeretet és a belső derű az, ami fiatalon tart – és édesanyja százéves élete erre a legszebb bizonyíték.
