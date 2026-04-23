Erre figyelj: Nem jár a HÉV ezen a vonalon hétvégén

Karbantartási munkálatok miatt pótlóbusz jár a H6-os HÉV helyett Soroksár és Szigetszentmiklós között az április 25-26-i hétvégén - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-t.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.23. 13:47
hév szigetszentmiklós ráckeve közvágóhíd

Azt írták, hogy a munkálatok miatt a H6-os HÉV április 25-én és 26-án csak a Közvágóhíd és Soroksár Hősök tere, valamint Szigetszentmiklós-Gyártelep és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik. A kimaradó szakaszon H6-os és H6A jelzéssel pótlóbusz indul.

Fotó: Gáll Regina / Metropol

A vonatok Szigetszentmiklós-Gyártelepnél, Szigethalomnál és Szigethalom alsónál a Közvágóhíd irányú peronnál állnak meg mindkét irányban - tették hozzá.

A HÉV-szerelvények pótlására két autóbusz indul: a H6-os jelzéssel Soroksár Hősök tere és Szigetszentmiklós között, Szigetszentmiklós-Gyártelep érintésével, H6A jelzéssel pedig Soroksár Hősök tere és Szigetszentmiklós Gyártelep között.

A BKK alternatív utazási lehetőségként a Szigetszentmiklós, József Attila-telep és Szigetszentmiklós alsó térségéből a főváros felé utazók részére a 38-as, a 238-as autóbuszok és a 673-as, a 674-es és a 676-os Volánbusz-járatok használatát ajánlja.

