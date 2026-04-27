Visszanyalt a fagyi? Szexi képeiért osztják az énekesnőt

A szexi énekesnő, Meghan Trainor nyíltan beszélt arról, miért ültetett be implantátumot a mellébe, miközben elárulta, hogy gyermekkora óta megszégyenítésben él.

A most 32 éves Meghan Trainor még 2014-ben, 19 évesen vált ismertté és híressé az All About The Bass című slágerrel. A dal sikere ellenére az akkor enyhén teltkarcsú Meghant annak idején kritizálták szöveg miatt.

Az énekesnő a következőket énekli a dalban: „Újra divatba hozom a hátsót. Menj és újságold el a vékony rib**coknak!” Ez pedig nem hozta közelebb hozzá azokat a fiatalokat, akik azt hitték, hogy soraival megszégyeníti a vékony lányokat. Meghan nem szerette, ha a testéről beszélnek, vagy arról, hogy mások testét kritizálja. Mint utóbb kiderült: arra vágyott, hogy bárcsak róla szóltak volna ezek a magabiztos sorok.

Ám az évek során nem csak a dalai miatt érte támadás az énekesnőt, sokaknak feltűnt, mennyit fogyott, és hogy megműttette a melleit.

Mellplasztikám volt, mert szívszorító volt látni ezeket a kiürült melleket a gyerekek után. Nem sok kedvem volt ahhoz, hogy a vállamhoz ragasztószalagozzam őket, úgyhogy gyorsan implantátumokat rakattam be, és soha nem éreztem még jobban magam

– idézi Meghant az Unilad.

A pszichológusa azt tanácsolta a sztárnak, hogy ne tulajdonítson túl nagy jelentőséget a kritizálók szavainak.Második gyermeke után Meghan Trainor-nál terhességi cukorbetegséget diagnosztizáltak, növekedett a pajzsmirigy-peroxidáz elleni antitestje. Ezután döntött úgy az énekesnő, hogy száműzi az étrendjéből a glutént, a tejtermékeket és az alkoholt, majd személyi edzőt fogadott és edzeni kezdett. Ennek következtében sikerült 27 kilogrammot leadnia, ami miatt szintén támadták, mondván: megjelenése ellentmond a korábbi testpozitív dalszövegeinek.

Úgy tűnik, bárit is tesz az énekesnő, támadják érte. Éppen ezért Meghan Trainor rájött, meg kell találnia a módját, hogy ezek a kritikák se érintsék meg.