Gólyahír! Megszületett Meghan Trainor harmadik gyermeke - Az énekesnő mindig is nagy családot szeretett volna
Az énekesnő harmadik gyermekét egy béranya hozta világra. Meghan Trainor két fia után egy kislánynak lehet büszke édesanyja.
Megszületett Meghan Trainor és Daryl Sabara harmadik gyermeke – közölte a PEOPLE. Az All About That Bass énekesnőjének már van két kisfia (a 4 éves Riley és a 2 éves Barry), azonban most már egy kislánnyal is büszkélkedhet. A pár egy béranya segítségével üdvözölte kislányukat.
Megszületett Meghan Trainor harmadik gyermeke
A kislányunk, Mikey Moon Trainor végre megszületett egy hihetetlen, szuper béranyának köszönhetően
– írta az Instagramon a popsztár.
Meghan Trainor és Daryl Sabara családja immár ötfős lett.
A 32 éves popsztár 2026. január 18-án köszöntötte kislányát.
Örökké hálásak vagyunk minden orvosnak, nővérnek és az egész csapatnak, akik lehetővé tették ezt az álmot. A folyamat során számtalan beszélgetést folytattunk az orvosainkkal és ez volt a legbiztonságosabb módja annak, hogy tovább bővíthessük a családunkat
Majd hozzátette:
Felhőtlenül, fülig szerelmesek vagyunk ebbe a csodálatos kislányba. Riley és Barry annyira izgatottak voltak, hogy még a második nevét is ők választhatták ki. Most pedig élvezzük az együtt töltött időt, szeretünk titeket
Meghan és Daryl 2018-ban házasodtak össze és már két fiú szülei: a 4 éves Riley-é és a 2 éves Barry-é.
A Grammy-díjas énekesnő sosem titkolta, hogy nagy családra vágyik.
Egy 2021-es interjúban a PEOPLE-nek így nyilatkozott:
Készen állok még három gyerekre!
2023-ban arról is beszélt, hogyan változtatta meg pozitív irányban az anyaság.
Minden egyes gyerek egy új verziót hoz ki belőlem, ami szerintem elképesztően menő — szóval legalább négy kell!
– mondta.
2025-ben pedig azt is elárulta, hogy nagyon szeretne egy kislányt.
Mindig is családot akartam. Pipa. Most pedig egy kislányra van szükségem
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre