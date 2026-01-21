Gólyahír! Megszületett Meghan Trainor harmadik gyermeke - Az énekesnő mindig is nagy családot szeretett volna

Megszületett Meghan Trainor és Daryl Sabara harmadik gyermeke – közölte a PEOPLE. Az All About That Bass énekesnőjének már van két kisfia (a 4 éves Riley és a 2 éves Barry), azonban most már egy kislánnyal is büszkélkedhet. A pár egy béranya segítségével üdvözölte kislányukat.

Megszületett Meghan Trainor harmadik gyermeke

A kislányunk, Mikey Moon Trainor végre megszületett egy hihetetlen, szuper béranyának köszönhetően

– írta az Instagramon a popsztár.

Meghan Trainor és Daryl Sabara családja immár ötfős lett.

A 32 éves popsztár 2026. január 18-án köszöntötte kislányát.

Örökké hálásak vagyunk minden orvosnak, nővérnek és az egész csapatnak, akik lehetővé tették ezt az álmot. A folyamat során számtalan beszélgetést folytattunk az orvosainkkal és ez volt a legbiztonságosabb módja annak, hogy tovább bővíthessük a családunkat

Majd hozzátette:

Felhőtlenül, fülig szerelmesek vagyunk ebbe a csodálatos kislányba. Riley és Barry annyira izgatottak voltak, hogy még a második nevét is ők választhatták ki. Most pedig élvezzük az együtt töltött időt, szeretünk titeket

Meghan és Daryl 2018-ban házasodtak össze és már két fiú szülei: a 4 éves Riley-é és a 2 éves Barry-é.

A Grammy-díjas énekesnő sosem titkolta, hogy nagy családra vágyik.

Egy 2021-es interjúban a PEOPLE-nek így nyilatkozott:

Készen állok még három gyerekre!

2023-ban arról is beszélt, hogyan változtatta meg pozitív irányban az anyaság.

Minden egyes gyerek egy új verziót hoz ki belőlem, ami szerintem elképesztően menő — szóval legalább négy kell!

– mondta.

2025-ben pedig azt is elárulta, hogy nagyon szeretne egy kislányt.