„Ha örökké turnézni akarok...” - drasztikus fogyásáról vallott a népszerű énekesnő

A népszerű énekesnő, Meghan Trainor elárulta, hogy a várandóssága alatt diagnosztizált terhességi cukorbetegség indította el azt az egészségügyi és fogyási utat, amely azóta is meghatározza az életét.

A népszerű énekesnő, Meghan Trainor őszintén mesélt fogyásának okáról egy interjú keretein belül / Fotó: Anastasiia Chepinska / unsplash.com – Képünk illusztráció

A népszerű énekesnő rengeteget változott az évek alatt

Trainor a KIIS FM november 20-i adásában arról beszélt, hogy mostanában sokan rákérdeznek vékonyabb alakjára, és gyakran emlékeztetik arra, hogy egykor az All About That Bass című dalával vált ismertté. Hangsúlyozta, hogy a sláger megjelenésekor mindössze 19 éves volt, és azóta rengeteget változott az élete – sokkal több tapasztalatot, felelősséget és tudatosságot szerzett, ami természetesen a külsejére is hatással volt - írja a People.

Elmondta, hogy egészségügyi útja a terhességi cukorbetegséggel kezdődött. A változásban fontos szerepet játszottak a gyerekei is, illetve az a vágya, hogy minél tovább képes legyen turnézni:

Ha örökké turnézni akarok, a legerősebb formámban kell lennem. Ha fel akarom emelni a gyerekeimet a kiságyból anélkül, hogy meghúznám a hátam, akkor bizony dolgoznom kell ezen

- állapította meg a szépséges énekesnő.

Ma már heti három alkalommal erősít az edzőteremben, és kifejezetten a hosszú távú egészségre koncentrál. Ugyanakkor bevallotta, hogy sok támadást kapott amiatt, hogy vékonyabb lett, ami nagyon megzavarta. Idén márciusban nyíltan beszélt arról is, hogy dietetikus és életmódbeli változtatások mellett Mounjarót és GLP-1 injekciót is igénybe vett a második gyermeke születése után.

Trainor nemrég jelentette meg közelgő albumának első kislemezét, a Still Don’t Care-t, amely szerinte egyfajta terápiaként is szolgál számára, és segít abban, hogy a kritikák ellenére is hű maradjon önmagához.