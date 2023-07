Gólyahír: megszületett a népszerű énekesnő második gyermeke

Megszületett Meghan Trainor és a Kémkölykök sztárjának, Daryl Sabarának a második gyermeke, a hírről az énekesnő az Instagram-oldalán számolt be.

A házaspár nagyon boldog, hogy megérkezett második gyermekük is – Fotó: Pixabay

Július elsején (az első randink 7. évfordulóján) megérkezett a világba Barry Bruce Trainor. Nagy fiú volt, 3827 grammal, harántfekvéssel… de egy csodálatos, sikeres császármetszés után végre összeérhetett a bőrünk! Köszönöm a hihetetlen orvosoknak és nővéreknek, akik ennyire a gondunkat viselték

– írta posztjában az énekesnő, amit a Mirror szúrt ki.

A házaspárnak már van egy gyermeke, Riley még 2021-ben született, bár az ő érkezése elég traumatikus élmény volt az All About That Bass és a Made You Look című slágerek előadójának, Meghan ugyanis császármetszés után az intenzív osztályra került.