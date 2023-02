Gólyahír: Második gyermekével várandós a népszerű énekesnő

Az énekesnő és színész férje, Daryl Sabara Instagram-oldalukon jelentette be az örömhírt, amit azóta már a People magazinnak is megerősítettek.

Meghan Trainor Fotó: Sarah Morris / Getty Images

Micsoda áldás! Annyira hálás vagyok, hogy teherbe eshetek. Nagyon jól vagyok, csodálatosan érzem magam, ez minden álmom. Félúton vagyok, ugyanis négy gyereket akarok

– nyilatkozta a 29 éves énekesnő a lapnak.

Az All About That Bass, a Me Too és a Made You Look című slágerek előadója és férje, a Kémkölykök filmekből ismert színész, Daryl Sabara első gyermeke, Riley 2021 februárjában látta meg a napvilágot.

A People írásából az is kiderül, hogy Trainor terhessége negyedik hónapjában van, de már most teljesen más tapasztalatokról számol be, mint mikor kisfiával volt várandós. Elmondása szerint sokkal több reggeli rosszullét gyötri, húszpercenként vécére kell mennie, és sokkal kívánósabb is, mint legutóbb.