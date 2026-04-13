Leblanc Győző a fogyókúráról vallott: „Hogy néz ki, ha pocakos a bonviván?!”
Nem lehet pocakos a frakk alatt! Leblanc Győző nap mint nap tesz azért, hogy jó formában állhasson színpadra.
Leblanc Győző 79 évesen is elképesztő fegyelemmel ügyel a megjelenésére – és ezt egyáltalán nem is titkolja. A népszerű operaénekes bevallása szerint egész életében küzdött a kilókkal, és ma sincs ez másként: számára a fogyókúra gyakorlatilag mindennapos rutin.
Leblanc Győző: „Nem állhatok fel pocakosan mellé a színpadra”
Leblanc Győző remekül fest a színpadon, ezért pedig nap mint nap tudatosan tesz.
„Ősi fogyókúrás családból származom, hízékony vagyok. Édesapám ebben a korban 104 kiló volt” – mondta el őszintén a Metropolnak nyilatkozva, hozzátéve, hogy nála ez nemcsak adottság, hanem állandó kihívás is.
A művész szerint a színpad egy külön világ, ahol nem lehet elengedni magát. Bár a hétköznapokban nem tartja tragédiának, ha felszalad pár kiló, a reflektorfényben már más a helyzet.
A színpad miatt hiú vagyok, a hétköznapi életben persze nem baj, ha valakin látszik kissé, hogy szeret enni… De nálam más a helyzet, már csak azért is, mert egy vékony, csinos primadonna van mellettem, Szeredy Krisztina! Nem állhatok fel pocakosan mellé a színpadra
– fogalmazott nevetve, egyben bókolva színpadon állandóvá váló társának, Szeredy Krisztina énekesnőnek.
És valóban, egy elegáns frakk nem sok mindent rejt el.
„Színpadon zavar, főleg elegáns ruhákban, frakkban, nem mutatna jól. Hogy néz ki, ha pocakos a bonviván?!” – tette fel a költői kérdést.
Tengeri herkentyű a titok
Az énekes ezért tudatosan alakította ki étrendjét is: a nehéz ételek helyett inkább könnyű, egészséges fogásokat választ.
„Nincs olyan nehéz dolgom, mert például nagyon szeretem a tengeri herkentyűket, de sok zöldséget, spenótot, kelbimbót készítek, ami segít jó formában maradni” – árulta el, miközben azt is hangsúlyozta, hogy a siker nem egyik napról a másikra jön. „Jól tartom a kilókat, de nap mint nap fogyókúrázom és gyakran ellenőrzöm a mérleget.”
Leblanc Győző példája jól mutatja: a színpadi sikerhez nemcsak hang, hanem kitartás és önfegyelem is kell, amiből esetében nincs hiány. Néhány hete a 79. születésnapját Szeredy Krisztinával közös Erdélyi turnéján ünnepelte, s titkon bízik benne, a következő szülinapok is hasonló helyzetben érik majd.
