Megáll az ész! A levegőben ünnepelte 78. születésnapját a népszerű magyar énekes

Szeredy Krisztina és Leblanc Győző párosa elképesztő népszerűségnek örvend, és nemcsak hazánkban, hanem határon túl is. Az énekesek éppen Dél-Amerikát járják nagyszabású turnéval, így eshetett meg, hogy spanyol ajkú közönség egyszerre énekelve köszöntötte a születésnapos operaénekest.

Leblanc Győző és Szeredy Krisztina Argentínában lépett fel a napokban, de hetekig Dél-Amerikában koncerteznek (Fotó: Facebook)

Ahogy azt korábban a Bors megírta, nyolc hetet töltenek Dél-Amerikában, ahol számos országban énekelnek majd a helyi, és kint élő magyar közönségnek.

„Győzővel Dél-Amerikába utazunk, egy hónapot töltünk majd ott! Argentína, Chile, Brazília, Uruguay – csakhogy néhány célállomást említsek. Még egyikőnk sem járt azon a földrészen, így különösen várjuk az utazást!” – mesélte nemrég Szeredy Krisztina.

„Főként a helyi magyarok látogatnak el a fellépésekre, de mindig vannak helyiek is, nagyon jó érzés velük is megismertetni a magyar nyelvet, kultúrát. Mindig igyekszünk az adott ország nyelvén is előadni néhány dalt, így most a spanyol nyelvet gyakoroljuk bőszen” – mosolygott az énekesnő, aki most a közösségi oldalán osztotta meg: legutóbbi fellépésük egy pontján rigójancsi torta érkezett a színpadra, majd a közönséggel együtt énekelték el magyarul és spanyolul is a „boldog születésnapot”.

Leblanc Győző valójában március 28-án töltötte be a 78. életévét, de úgy fest, egy hétig ünnepelik őt. Napokig tartott tehát a fiesta, még a repülőgépen is köszöntötték az énekest, ahogy azt Krisztina a közösségi oldalán felfedte, a fedélzeti személyzet kedveskedett is neki egy kis itókával:

„Aznap 300 utas közül csak Győzőnek volt a születésnapja!” – írta az operaénekesnő.

Tavaly is külföldön ünnepelt Leblanc Győző

Az énekespáros, Szeredy Krisztina és Leblanc Győző tavaly is Amerikát járta, Győző akkor is a tengerentúlon ünnepelte a szülinapját. Akkor így fogalmazott a Borsnak:

„Elképesztő diadal menetben volt részünk Krisztinával, minden túlzás nélkül kijelenthetem, hogy meghódítottuk a magyarok, és a kint élő családtagjaik szívét Amerikában. Éppen Arizonában tartózkodtunk, amikor betöltöttem a 77. életévemet. Nagyon kedvesek, aranyosak voltak a vendéglátóink, még egy meseszép tortával is megleptek. Valahogy nem voltam kibékülve sosem az idő múlásával, de most már büszke vagyok rá. Főleg arra, hogy ilyen korban bejártam egész Amerikát egy sikeres turnéval.”

Mindez pedig annak köszönhető, hogy a sors összehozott engem Szeredy Krisztinával. Tökéletesen kiegészítjük egymást a színpadon

– mondta akkor.