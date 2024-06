Szikláról zuhant le Leblanc Győző partnere, műteni kellett

A művésznőt a gipsze sem tartotta vissza attól, hogy jól érezze magát! Fotó: Szeredy Krisztina

Szeredy Krisztina óriási fájdalmakat élt át

A művésznőnek estére már annyira bedagadt a keze, hogy nem várhatott tovább, felkeresett egy olaszországi kórházat.

Azonnal megröntgeneztek, és kaptam egy 70 centis gipszet, egészen az ujjaimtól a vállamig.

„Az orvosok azt mondták, döntsem el, hogy kint maradok, és ott műtenek meg, vagy pedig hazajövök, és itthon végzik el az operációt. Természetesen nem akartam távol az otthonomtól sort keríteni a beavatkozásra. Az operavilág összefogott, nagyon kedvesek voltak, Győző (Leblanc Győző, akivel már közel két éve alkot egy párt a színpadon – a szerk.) is segített, és megtaláltuk Ifjabb Hangody László ortopéd orvost. Pénteken érkeztem haza, és már kedden a műtőasztalon találtam magam. A műtét után visszakerült egy újabb hatalmas gipsz a karomra, ami végül a születésnapi buli előtt pár nappal került le rólam” – mondta érdeklődésünkre Krisztina, aki a műtét részleteibe is beavatta lapunkat.

Felvágták, drótokkal és hurkokkal összefogták a könyökömet.

„Állítólag ez egy nagyon jó módszer, amivel maximálisan egyet is értek, ugyanis tíz nap után le is került rólam a gipsz. Azt mondta a doktor úr, hogy a hurkozás nem fog szétjönni, ha vigyázok – hiszen a nagy nyári hőségben kényelmetlenséget okoz a gipsz –, leveszi, egy hónap múlva kell visszamennem, folyamatosan kartartóban felkötve kell tartanom a karomat. Nagyon gyorsan gyógyul szerencsére, úgy érzem, hogy már erő is van a kezemben, úgyhogy végig tudtam bulizni a születésnapomat. 22-én megyek kontrollra, akkor csinálnak egy újabb röntgent, bízom benne, hogy jó eredményt mutat, ezt követően kerül sor a gyógytornára” – mondta reménykedve az énekesnő, aki a műtét után néhány nappal már színpadra is állt.

Négy nappal a műtét után már színpadra állt a művésznő Fotó: Szeredy Krisztina

„Keddi napon megműtöttek, és szombaton már Hajdúszoboszlón volt előadásom. Nem akartam lemondani, ott még nagy gipsszel a kezemen léptem föl. Talán az volt a legrosszabb, hogy miután hazajöttem, újra át kellett élnem a műtét miatti fájdalmat. De egyre jobban vagyok” – mesélte érdeklődésünkre.