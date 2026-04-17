Emilio élet-halál között lebegett: Félrekezelték az énekest
A zenész, énekes korábban soha nem beszélt arról a rettenetes két hétről, amin két évvel ezelőtt kellett átmennie neki és a családjának. Emilio és Tina is biztosak benne, hogy az orvosokon túl, az isteni beavatkozásnak köszönhető, hogy Emlio most maga mondhatta el, mi történt azokban a pokoli hetekben.
Eddig csak a legszűkebb család és a barátok tudtak arról, mi is történt Emilióval két évvel ezelőtt, amikor egy arcideg bénulásból tragédia közeli helyzet alakult ki, alig tizenhét óra lefolyása alatt. Az énekes, most a Beköltözve Hajdú Péterhez felvételén mesélte el részletesen, hogyan járta meg a földi poklot és hogyan mentette meg őt Tina, a lányuk, az orvosok és Isten. Emilio élete egyetlen órán múlott.
Emilio kálváriája egy arcideg bénulással kezdődött
- Szteroidot írt fel neki az orvos
- Éjszaka már látszott, nagy a baj
- Emiliót súlyos mérgezéssel kezelték heteken át
- Tina már lelkészt hívott a zenészhez
- Isten segített...
Emilio: „Csakhogy nem jeleztem, hogy cukorbeteg vagyok...”
Emilio a forgatási nap estéjén nyílt meg Hajdú Péter előtt: „Tartozom az országnak egy vallomással! Hároméves sztori ez. Reggel vittem be a kislányt az iskolába. Álltam az aulában és éreztem, hogy valami nem stimmel a számmal. Nem láttam magam tükörben, de belül valami nem volt jó. Hazamentem és mondtam Tinának, hogy furcsán érzem magam. Kértem, hogy nézze meg a számat, nincs-e kicsit félrecsúszva. Mondta, hogy de, látja is…” – kezdte Emlio, aki úgy döntött, azonnal orvoshoz fordul.
Elmentem a fül-orr gégészetre, ahol megállapították, hogy arcidegbénulást kaptam és felírtak nekem egy szteroidos gyógyszert.
Csakhogy nem jeleztem, hogy cukorbeteg vagyok. Négy nap után azt éreztem, hogy valahogy lelassultam és a hangomnak sem volt ereje. Ennyi idő alatt tönkretett a gyógyszer. Még elmentem forgatni a Sláger TV-be és egyszer csak összeestem. Fájt nagyon a gyomrom, de nem engedtem mentőt hívni. Mondtam egy kis pálinkától jobban leszek. Éjszaka éreztem, hogy hármakat ver a szívem és a nyelvem beduzzadt, szétreped. Majd elkezdtem félrebeszélni és rángatóztam” – folytatta a rémisztő történetet Emilio.
„Ha csak gy órával később viszem be, leállt volna a keringése”
A zenész, énekes ekkor már alig volt magánál, így a felesége és lánya segítségére szorult. „Tina és Vivike vittek le a lépcsőn. Kettőt csoszogtam és az volt az érzésem, mintha hatvan kilométert futottam volna. Ilyen gyengeséget még az életemben nem éreztem.
Egy barátunkat hívta fel Tina, aki a László kórházban dolgozik belgyógyászként. Azonnal fogadott minket
– idézte fel az eddig nem hallott történetet Emilio, akit végül Tina betett az autóba és egyenesen a kórházba vitte, ahol hamar kiderült, a zenész az utolsó utáni pillanatban érkezett. „Fél óra múlva jött az orvos és közölte velem, hogy nagy a baj. Emilio élet és halál között van. Ha csak egy órával később viszem be, leállt volna a keringése és az anyagcseréje. Akkor még nem tudták mi a baj, de azt igen, hogy kritikus huszonnégy óra vár rá. Én felnéztem az égre és Isten kezébe adtam a sorsunkat. Kértem, hogy ne vigye el” - vette át a szót férjétől Tina.
„Kétszázhúsz infúzió ment belém. Átmosták a véremet”
Nem sokkal később az is kiderült, hogy Emiliónál súlyos, életveszélyes mérgezési tűntek léptek fel a szteroid miatt, amit négy napon át szedett a fül-orr gégész javallatára. „Óránként vettek vért az artériából…
Olyan mértékű méreganyag volt a szervezetemben, ami már halálos volt. Azt kérdezgették Tinától, hogy hol mérgezhettek meg engem. Azt mondta az orvos, hogy annyi méreganyag volt a véremben, mintha fagyállót ittam volna.
Ekkor derült ki, hogy a felírt gyógyszer okozta, aminek mind a tizennégy mellékhatása kijött nálam. Kétszázhúsz infúzió ment belém. Átmosták a véremet. Egy hétig volt kritikus az állapotom” – magyarázta az énekes, aki biztos benne, hogy végül az ima ereje volt az, ami visszafordította a halálos folyamatot. „Tina már elhívta a lelkészünket is, aki be is jött és jeruzsálemi mirhaolajjal kente meg a homlokomat és az ágyam mellett imádkozott. Majd egy ruhadarabomat elvitte a gyülekezetbe, ahol szintén imádkoztak értem. Elment délután háromkor. Közben óránként vért vettek. A második vérvétel után, mosolyogva jött az orvos és közölte, hogy elindult a javulás. Ott már tudtam, hogy Isten közbe lépett…” – mesélte sírva Emilio.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre