Emilio élet-halál között lebegett: Félrekezelték az énekest

Eddig csak a legszűkebb család és a barátok tudtak arról, mi is történt Emilióval két évvel ezelőtt, amikor egy arcideg bénulásból tragédia közeli helyzet alakult ki, alig tizenhét óra lefolyása alatt. Az énekes, most a Beköltözve Hajdú Péterhez felvételén mesélte el részletesen, hogyan járta meg a földi poklot és hogyan mentette meg őt Tina, a lányuk, az orvosok és Isten. Emilio élete egyetlen órán múlott.

Emilio kálváriája egy arcideg bénulással kezdődött

Szteroidot írt fel neki az orvos

Éjszaka már látszott, nagy a baj

Emiliót súlyos mérgezéssel kezelték heteken át

Tina már lelkészt hívott a zenészhez

Isten segített...

Emilio: „Csakhogy nem jeleztem, hogy cukorbeteg vagyok...”

Emilio a forgatási nap estéjén nyílt meg Hajdú Péter előtt: „Tartozom az országnak egy vallomással! Hároméves sztori ez. Reggel vittem be a kislányt az iskolába. Álltam az aulában és éreztem, hogy valami nem stimmel a számmal. Nem láttam magam tükörben, de belül valami nem volt jó. Hazamentem és mondtam Tinának, hogy furcsán érzem magam. Kértem, hogy nézze meg a számat, nincs-e kicsit félrecsúszva. Mondta, hogy de, látja is…” – kezdte Emlio, aki úgy döntött, azonnal orvoshoz fordul.

Elmentem a fül-orr gégészetre, ahol megállapították, hogy arcidegbénulást kaptam és felírtak nekem egy szteroidos gyógyszert.

Csakhogy nem jeleztem, hogy cukorbeteg vagyok. Négy nap után azt éreztem, hogy valahogy lelassultam és a hangomnak sem volt ereje. Ennyi idő alatt tönkretett a gyógyszer. Még elmentem forgatni a Sláger TV-be és egyszer csak összeestem. Fájt nagyon a gyomrom, de nem engedtem mentőt hívni. Mondtam egy kis pálinkától jobban leszek. Éjszaka éreztem, hogy hármakat ver a szívem és a nyelvem beduzzadt, szétreped. Majd elkezdtem félrebeszélni és rángatóztam” – folytatta a rémisztő történetet Emilio.

„Ha csak gy órával később viszem be, leállt volna a keringése”

A zenész, énekes ekkor már alig volt magánál, így a felesége és lánya segítségére szorult. „Tina és Vivike vittek le a lépcsőn. Kettőt csoszogtam és az volt az érzésem, mintha hatvan kilométert futottam volna. Ilyen gyengeséget még az életemben nem éreztem.

Egy barátunkat hívta fel Tina, aki a László kórházban dolgozik belgyógyászként. Azonnal fogadott minket

– idézte fel az eddig nem hallott történetet Emilio, akit végül Tina betett az autóba és egyenesen a kórházba vitte, ahol hamar kiderült, a zenész az utolsó utáni pillanatban érkezett. „Fél óra múlva jött az orvos és közölte velem, hogy nagy a baj. Emilio élet és halál között van. Ha csak egy órával később viszem be, leállt volna a keringése és az anyagcseréje. Akkor még nem tudták mi a baj, de azt igen, hogy kritikus huszonnégy óra vár rá. Én felnéztem az égre és Isten kezébe adtam a sorsunkat. Kértem, hogy ne vigye el” - vette át a szót férjétől Tina.