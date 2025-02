Kitálalt Emilioról az unokatestvére: „Aranyos gyerek volt, de egy percre nem hagyott minket békén”

Sem Tina, sem Emilio nem csinálnak abból titkot, hogy mennyire fontos nekik a jó megjelenés, az ápolt külső. Éppen ezért rendszeresen látogatják a szépségszalont, ahol Emilio unokatestvére, Melinda veszi őket kezelésbe. Míg Emilio manikűröztet, Tina arcpakolással szépül és bizony a régi történetek is felelevenítésre kerülnek.

Emílio / Fotó: Spotlight média

„Mi hárman voltunk lányok, de Emilio egy percre sem hagyott minket békén. Állandóan kergetett minket, volt, hogy ezért behúztuk magunkra az ajtót, hogy legyen egy kis nyugtunk. Egyébként nem volt szemtelen, aranyos gyerek volt, csak nyughatatlan. A súlyával már akkor is küzdött, mert enni nagyon szeretett, olyannyira, hogy még a hússal is szívesebben foglalkozott, mint bármi mással” – idézte fel a régmúltat Emilio unokatestvére a Drága családomban, akinek szavait Emilio is megerősítette.

„Nagyon szeretek ide jönni, nemcsak azért, mert remek szolgáltatást és törődést kapunk, hanem mert jó találkozni az én csoda unokatestvéremmel. Az biztos, hogy nyomot hagytam az életükben, tényleg nem hagytam őket sokszor békén. Ugyanakkor ha a konyhába hús – vagy ahogy én hívtam kisgyerekként ’tüdó’ került – én már ott is voltam. Hentes tanuló szerettem volna lenni, úgyhogy amikor felvágták a húst én pedig pakolgathattam a darabokat, az nekem olyan volt, mint a játék. Bár hentes nem lett belőlem, a mai napig szeretek a konyhában lenni és főzni” – árulta el az énekes.