Megtaláltuk! Így néz ki belülről Emilio Budapest határában fekvő, 120 milliós luxusvillája

Továbbra is keresi új tulajdonosát Emilio és Tina 120 négyzetméteres, 4+2 félszobás, Gyálon épült családi háza, amit ha valaki szeretne megvásárolni, bizony mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A luxusvilláért alig egy éve még "csak" 109,9 millió forintot kértek, azonban most már 120 millióra kúszott fel ez az összeg. Bár az ingatlanra az elmúlt időszakban akadt jó pár érdeklődő, Emilio mégis arról panaszkodott, hogy senki sem szeretné kifizetni a hirdetésben megadott vételárat. Sőt, a legtöbben inkább alkudni próbálnak, hátha megesik rajtuk a Jellinek házaspár szíve, de mindhiába... A család csak és kizárólag annak hajlandó eladni az otthonukat, akik ki tudják fizetni a vételárat, de legalább annak a 20 százaléka ott van a zsebükben.

120 millióért árulják Emilio és Tina luxusvilláját (Fotó: Keresztesi Balázs)

Kénytelenek voltak emelni

Bár sokan furcsállhatják, hogy miért emelték fel Emilióék a ház árát, ha szinte senki sem hajlandó kifizetni azt, mégis van rá reális magyarázat. A zenész már tavaly is azon morfondírozott, hogy a korábban megadott összeg bizony kevés lesz, hiszen az ingatlanpiacon is folyamatosan emelkednek a költségek, arról nem is beszélve, hogy a hasonló adottságokkal rendelkező házakat már akkor többért hirdették.

„Nagyon gondolkodunk azon, hogy emelnünk kéne az összegen, mert látjuk, hogy az ingatlanpiacon is mindennek emelkedik az ára. Megnéztük, hogy a hasonló adottságokkal rendelkező ingatlanok többségét ennél többért árulják. A mi házunk pedig minőségi alapanyagokból épült, magunknak csináltuk, ezért sok mindenből dupla mennyiséget raktunk fel. Aki megveszi, nagyon jól jár vele, mert ebben a házban szívünk-lelkünk benne van. Ezért sem adom oda bárkinek” - magyarázta tavaly a zenész, aki a feleségével valóban gondos odafigyeléssel álmodta meg gyáli otthonukat. A festéket például külföldről hozatták, és ha valakinek esetleg megtetszenének a bútorok is, arról is meg tudnak egyezni.

Szerettünk itt lakni, sokat költöttünk a házra, a festékeket például külföldről hozattuk, és hónapokat vártunk rá. Itt minden passzol mindenhez, ezért ha valaki szeretné, a bútorokat is megveheti, biztos vagyok benne, hogy megegyezhetünk egy jó árban

- tette hozzá.

Már a TikTokon is hirdetik

Láthatóan Emilióék minden fegyverüket bevetik, hogy végre új tulajdonosra találjon a ház. Ezért nem csak a megszokott felületeken hirdetik az ingatlant, hanem a napjainkban az egyik legnépszerűbb közösségi oldalra, a TikTokra is feltöltötték a biztos üzlet érdekében. Lépésük nem meglepő, hiszen több mint 100 ezren követik ott a házaspárt, s míg az új tulajdonos éppen a videójukat nézi, addig ők álmodozhatnak a készülő házukról.

„Vivike már nagy, kell neki egy tágas, csajos szoba, de nekünk is szükségünk van nagyobb térre. Ezért döntöttünk úgy, hogy építkezünk. Az még legyen titok, hogy hol, de elárulom majd, amint lehet. Már jönnek is az érdeklődök, de aki csak azért akarja megnézni a házat, mert látta a tévében, azt el kell keserítenem: ez nem múzeum, csak olyan jöjjön el, akinek a vételár 20 százaléka ott van a zsebében, ez a kitétel” - mondta korábban a zenész.