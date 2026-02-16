Biztató kilátások: a következő hónapokban is folytatódhat az infláció csökkenése

A KSH közlése szerint januárban a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, míg tavaly decemberben 3,3 százalékos inflációt mértek - írja a Magyar Nemzet. Januárban az élelmiszer-infláció éves alapon 1,3 százalékos volt, a szolgáltatások ára 5,0 százalékkal nőtt, a háztartási energiáért átlagosan 6,2 százalékkal kellett többet fizetni. Várakozások szerint a következő hónapokban folytatódhat az infláció lassulása, majd tavasztól enyhe gyorsulást láthatunk a mutatóban bázishatásokból eredően, és az év második felében ismét megközelítheti a 4 százalékot. Ezzel együtt is 2026-ban visszafogottabb inflációs pályát láthatunk a 2025-öshöz képest, éves átlagban 3-3,5 százalék körül lehet a mutató. Az Európai Unió inflációs rangsorában a magyar adat a felső harmad végén helyezkedik el, míg tavaly az egyik legnagyobb mértékű lassulást mutatta a 27 tagállam között.

Fotó: MW

2026 januárjában látványosan tovább lassult az infláció, a tavaly decemberi 3,3 százalékról 2,1 százalékra mérséklődött éves szinten, ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt. Ezzel együtt már harmadik hónapja tartózkodik a mutató az MNB 2-4 százalék közötti inflációs célsávjában, most pedig valójában elérte annak az alját is. Az alacsonyabb infláció nem okozott jelentős meglepetést a piacon, mivel korábbi elemzői várakozások is az infláció további lassulásáról szóltak (medián várakozás: 2,3 százalék, év/év alapon). Az inflációs alapfolyamatot mérő maginfláció a decemberi 3,8 százalékról 2,7 százalékra lassult januárban (év/év alapon), amely megerősíti a pozitív inflációs folyamatokat.

Az élelmiszerek átlagosan 0,6 százalékkal drágultak (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,4 százalékkal).

A szolgáltatások ára átlagosan 0,4 százalékkal nőtt,

a járműüzemanyagok ára viszont 1,5 százalékkal csökkent.

A ruházkodási cikkek 2,9 százalékkal lettek olcsóbbak a szezon végi kiárusítások következtében.

A háztartási energiáért átlagosan 0,9 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a vezetékes gáz 2,4 százalékkal került kevesebbe (a kormányzat bejelentése szerint a kormány 30 százalékos mennyiségi és árkedvezményt biztosít a januári gáz-, áram- és távhőfogyasztásra a januári hideg okozta többletköltségek miatt. Ez a hatás a januári és februári inflációs adatokban jelenik meg).

A szeszes italok, dohányáruk ára 0,8 százalékkal emelkedett.

A forint árfolyama

A forint az euróval és a dollárral szemben is jelentősen erősödött 2025 folyamán, ezzel hozzájárulva az infláció stabilizálódásához. Ez a kedvező tendencia 2026 elején is kitart. 2025 elejéhez képest év végére az euróval szemben 6,6 százalékot, míg a dollárhoz képest 17,4 százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz. 2026 januárjában egy hónap alatt kismértékben, de tovább erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány összeállításából.