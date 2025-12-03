Quentin Tarantino elárulta, hogy szerinte ki Hollywood leggyengébb színésze - Sokan felháborodtak

A Ponyvaregény-től a Volt egyszer egy… Hollywood-ig Quentin Tarantino filmjei az iparág legkedveltebbjei közé tartoznak. Bár a rendező az évek során számos kiváló filmet készített, imád más filmeket is nézni.

Quentin Tarantino felháborította a rajongókat / Fotó: Getty Images via AFP

Hollywood leggyengébb színésze? Quentin Tarantino nem fogta vissza magát

Tarantino hatalmas rajongója a 2007-es Vérző olaj című filmnek, és a 21. század ötödik legjobb filmjeként rangsorolta. Van azonban egy oka, amiért Paul Thomas Anderson rendezése nem kapott magasabb helyezést a veterán filmes szemében: Tarantino szerint a filmnek van egy óriási hibája.

A Bret Easton Ellis Podcast egyik epizódjában Tarantino így nyilatkozott a filmről:

A Vérző olaj jobb eséllyel lehetett volna az első vagy a második helyen, ha nem lenne benne egy hatalmas hiba, és az a hiba Paul Dano.

Az amerikai rendező ezután kiemelte Daniel Day-Lewis lenyűgöző alakítását, amiért Oscar-díjat is kapott.

Daniel Day-Lewis és Paul Dano a Vérző olaj című filmben / Fotó: Photo12 via AFP

Nyilvánvalóan két szereplősnek kellett volna lennie, de az is annyira nyilvánvaló, hogy nem az

- folytatta Tarantino.

A rendező azonban itt nem állt meg Paul Dano kritikájánál, ugyanis a Batman sztárját gyenge fickónak nevezte.

Austin Butler fantasztikus lett volna abban a szerepben. Dano pedig olyan gyenge, gyenge és érdektelen fickó

- mondta Tarantino.

Tovább folytatta Dano szidalmazását, és úgy jellemezte, mint a leggyengébb férfi színész a SAG-ban (Screen Actors Guild).

Nem azt mondom, hogy borzasztó alakítást nyújt. Azt mondom, hogy nem létező teljesítményt ad

- tisztázta később a 62 éves rendező.

Megkérdezték Tarantinót, hogy élvezett-e bármilyen projektet, amelyben Dano szerepelt, amire így válaszolt: „Nem szeretem őt. Nem szeretem, Owen Wilsont sem, és Matthew Lillardet sem.”

A podcast megjelenése után a kijelentéseit széles körben megosztották, és sok internetfelhasználó számára nem nyerte el a tetszést - számolt be róla a Unilad.

Egy felhasználó az X-en így írta: „Figyelj, szerintem Tarantino minden idők legjobbja a karakterfejlődés és a történetmesélés terén, senki sem éri utol ezen a téren. De ebben nagyon téved. Dano egyszerűen lenyűgözően hozta azt a szerepet.”

Egy másik hozzátette: „Ez lehet a legbutább dolog, amit Tarantino valaha mondott.”