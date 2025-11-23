Ez lenne minden idők legnagyobb filmje? A legendás rendező szerint igen

A 62 éves rendező, Quentin Tarantino az évek során hatalmas hírnévre tett szert, amit egyáltalán nem meglepő, hiszen számos, igazán emlékezetes film fűződik a nevéhez. Bár nem mindenki rajong a Tarantino-filmekért, a rendező ikonikus stílusa könnyen felismerhető. Filmjei gyakran élnek szellemes és nyers, egyben trágár párbeszédekkel, bővelkednek az erőszakban is, miközben lebilincselő történeteket és izgalmas karaktereket mutatnak be. Ezek a jellemzők azonban nem feltétlenül találhatók meg abban a műben, amelyet Quentin Tarantino a valaha készült legnagyszerűbb filmnek tart, bár kétségtelenül remekmű a maga nemében.

Quentin Tarantino elárulta, melyik filmet tartja minden idők legjobbjának Fotó: Getty Images via AFP

Quentin Tarantino szerint ez minden idők legjobb filmje:

Szerintem a Cápa a valaha készült legnagyszerűbb film. Talán nem a legnagyobb művészi alkotás, de a legnagyszerűbb film

– nyilatkozta a ReelBlend podcast adásában Tarantino.

Hozzátette, hogy a Steven Spielberg által rendezett alkotás tökéletes egyensúlyt teremt a technikai tudás, a szórakoztató érték és a széles közönséget megszólító vonzerő között. Ebben a kontextusban egyébként a film kifejezés a kasszasikert jelenti, amit Spielberg a 1975-ös bemutatót követően segített kialakítani.

Filmként nincs jobb a Cápánál. Nincs jobb, mint a Cápa. Ez a valaha készült legjobb film. És jól mutatja, mennyire rosszul időzítettek a legtöbb, a Cápát megelőző filmek. Pontosan az a fajta film, amit Spielberg volt hivatott elkészíteni

– folytatta a híres rendező.

A Cápa Peter Benchley 1974-es regényén alapul, és egy nagy fehér cápa történetét követi, amely rettegésben tart egy kis tengerparti várost. A mű három Oscar-díjat nyert a 48. Oscar-gálán, 1976-ban – írja az Unilad.

Tarantino nyíltan szokott beszélni a saját munkáiról is: korábban elárulta, melyik filmet tekinti élete legnagyobb alkotásának. Az augusztusi Church of Tarantino podcastban így fogalmazott:

A Volt egyszer egy… Hollywood a kedvencem, a Becstelen brigantyk pedig a legjobb filmem. De a Kill Bill az ultimét Quentin-film, olyasmi, amit senki más nem készíthetett volna el. Minden aspektusa annyira egyedi, mint a karok és a véres szövetek: a képzeletemből, az ösztöneimből, az általam szeretett dolgokból, a szenvedélyemből és a megszállottságomból származik. Szóval azt hiszem, arra születtem, hogy elkészítsem a Kill Billt.

