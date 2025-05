Te szoktad használni ezeket a kölcsönvett német szavakat? - kvíz

Szomszédainknál is előnyös lehet, ha beszélünk németül. Vannak azonban olyan német szavak, amelyek a határainkon belül is használatosak. Ilyen például a cakompakk, lárifári vagy mondjuk a hózentróger. A német érettségi felkészülés hevében nézzünk meg pár kölcsönvett német-magyar szót!

Így zajlik a német érettségi, de ezeket a szavakat biztos nem kérdezik. Fotó: Czeglédi Zsolt

Panzerkampfwagen, reichskammergerichtsordnung – ilyeneket azért nem kell tudni a német érettségin

A német nyelvi érettségi hasonló kompetenciákat követel, mint az angol vagy a francia érettségi. Sok magyar diák már gyermekkora óta tanul németül, míg mások a gimnázium alatt kezdenek el felkészülni rá. A német nyelv legalább annyira a kultúránk része, mint a szlovák, a román vagy a szerb.

Mivel Ausztria is velünk határos, Németországgal pedig többször is egybefonódott a történelmünk, más nyelvek mellett németből is rengeteg szót átvettünk. Vannak köztük olyanok, amelyeket egy az egyben átvettünk, mások viszont magyaros kiejtéssel maradtak meg a nyelvünkben. Sokszor jelentésbeli különbség is van az átvett német szavaknál; gyakran használjuk például a wirtschaft szót olyan kontexusban, ahol amúgy egészen mást jelentene.

Ennek a szónak a jelentésére is fény derül a kvízben!

Felismered, melyik szó ered a német nyelvből? Teszteld magadat ezzel a kvízzel!