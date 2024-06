Gyászol Hollywood: Elhunyt a West Side Story sztárja, 88 éves volt

Szomorú hír rázta meg Hollywoodot, ugyanis kiderült, hogy 88 éves korában elhunyt a West Side Story színésze, Tony Mordente. A híresség az eredeti West Side Story színházi előadásokban is játszott, majd az 1961-es filmadaptációban is szerepet kapott. Színészként, táncosként, koreográfusként is bizonyította tehetségét.

Tony Mordente olyan sorozatokban dolgozott rendezőként, mint például a Hetedik mennyország, Walker, a texasi kopó, A szupercsapat vagy a Családi kötelékek.