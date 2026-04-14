„Azt mondták, nincs értelme, most mindenki döbbenten néz!” – a halálos beteg Ábel felkelt és jár!

Aki ezt látja, nem hiszi el: a halálos epilepsziával és más súlyos betegséggel küzdő kisfiú, Ábel olyan fordulatot produkált, amire még az orvosok sem számítottak! Győzött a remény! A kis harcos története most bejárja a szíveket – mert amit véghez vitt, az maga a csoda. Így küzd a kis család!

Remény és akarat jellemzi a kis Ábelt és anyukáját. A kisfiú elképesztő fejlődésen ment keresztül. A súlyos epilepsziás gyereket makacssága viszi előre, nem adja fel (Olvasói fotó)

„Minden reményem benne van” – Így győzi le Ábel az epilepsziát

Csukás Ábel Máté alig néhány éves, mégis olyan terheket cipel, amelyeket felnőttek sem bírnának el. Az ötéves kisfiú a Sturge–Weber-szindróma kettes típusával él: teste 80 százalékát vöröses-barnás tűzfoltok borítják, amelyek az érrendszeri daganatos betegség jelei. A kór azonban nem csak a bőrén látható, Ábel nem tud járni, ülni, beszélni, és életét súlyos epilepsziás rohamok kísérik, amelyek bármikor leállíthatják a légzését is.

Szörnyű dolgokat kérdeznek tőlem: Megéri ennyi energiát és pénzt belefektetni? Lesz valaha jobb állapotban? Tudni fog bármit is csinálni önállóan? – kérdezik általában tőlem. Sőt azt mondják, Ábel állapota csak rosszabb lesz. Hát most úgy néz ki, Ábel mindenkire rácáfol. Fejlődik és halad előre...

– meséli a Metropolnak Csukás-Maczó Alexandra, Ábel édesanyja.

Az anyuka nem adta fel. Az elmúlt időben olyan változás történt, ami minden kétkedőt elhallgattatott.

Az elmúlt 3 hónapban sokat változott, fejlődött és akar dolgozni. Aki ismeri Ábelt, tudja: egy akaratos, makacs gyerek, aki önállóan a fejét is alig bírta megtartani... Szerintem itt a bizonyíték, hogy nincs lehetetlen, nálunk ez nagyon nagy fejlődésnek számít

– teszi hozzá.

Ábel édesanyja videóban osztotta meg követőivel, ahogyan Ábel lábra állt és jár (Olvasói felvétel)

Ábel mostanában elképesztő fejlődést produkál: végre lábra tud állni, és segítséggel jár is! A mindennapok nehézségei ellenére, a Csukás család élete így tele van apró örömökkel és győzelmekkel.

A háttérben azonban kemény munka áll. A fejlesztések, a napi küzdelem, a rengeteg energia – mind meghozta a gyümölcsét. A Borsóház falai között Ábel napról napra erősebb lett. Minden egyes apró mozdulatért meg kellett harcolnia, de nem adja fel. És most már nem csak próbálkozik. Halad előre, a saját lábán.

Nagy reményt fűzök a jövőhöz, talán kapunk lehetőséget. Bízom benne, hogy lesz még folytatás: további terápiák, befogadó közeg, és az a támogató segítség, amit a közösség adhat. Egy dolog azonban biztos: Ábel elindult egy úton, és ez az út csak a jó felé vezethet minket

– zárja gondolatait Alexandra, Ábel anyukája.

