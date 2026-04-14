„Azt mondták, nincs értelme, most mindenki döbbenten néz!” – a halálos beteg Ábel felkelt és jár!
A Sturge–Weber-szindrómával élő kisfiú nap mint nap súlyos epilepsziás rohamokkal küzd, miközben édesanyja, Alexandra 24 órás készenlétben próbálja életben tartani őt. Most azonban Ábel mindenkit elkápráztatott, hiszen nem csak, hogy lábra állt, hanem még jár is. Remény és kitartás jellemzi az 5 éves kisfiút!
Aki ezt látja, nem hiszi el: a halálos epilepsziával és más súlyos betegséggel küzdő kisfiú, Ábel olyan fordulatot produkált, amire még az orvosok sem számítottak! Győzött a remény! A kis harcos története most bejárja a szíveket – mert amit véghez vitt, az maga a csoda. Így küzd a kis család!
„Minden reményem benne van” – Így győzi le Ábel az epilepsziát
Csukás Ábel Máté alig néhány éves, mégis olyan terheket cipel, amelyeket felnőttek sem bírnának el. Az ötéves kisfiú a Sturge–Weber-szindróma kettes típusával él: teste 80 százalékát vöröses-barnás tűzfoltok borítják, amelyek az érrendszeri daganatos betegség jelei. A kór azonban nem csak a bőrén látható, Ábel nem tud járni, ülni, beszélni, és életét súlyos epilepsziás rohamok kísérik, amelyek bármikor leállíthatják a légzését is.
Szörnyű dolgokat kérdeznek tőlem: Megéri ennyi energiát és pénzt belefektetni? Lesz valaha jobb állapotban? Tudni fog bármit is csinálni önállóan? – kérdezik általában tőlem. Sőt azt mondják, Ábel állapota csak rosszabb lesz. Hát most úgy néz ki, Ábel mindenkire rácáfol. Fejlődik és halad előre...
– meséli a Metropolnak Csukás-Maczó Alexandra, Ábel édesanyja.
Az anyuka nem adta fel. Az elmúlt időben olyan változás történt, ami minden kétkedőt elhallgattatott.
Az elmúlt 3 hónapban sokat változott, fejlődött és akar dolgozni. Aki ismeri Ábelt, tudja: egy akaratos, makacs gyerek, aki önállóan a fejét is alig bírta megtartani... Szerintem itt a bizonyíték, hogy nincs lehetetlen, nálunk ez nagyon nagy fejlődésnek számít
– teszi hozzá.
Ábel mostanában elképesztő fejlődést produkál: végre lábra tud állni, és segítséggel jár is! A mindennapok nehézségei ellenére, a Csukás család élete így tele van apró örömökkel és győzelmekkel.
A háttérben azonban kemény munka áll. A fejlesztések, a napi küzdelem, a rengeteg energia – mind meghozta a gyümölcsét. A Borsóház falai között Ábel napról napra erősebb lett. Minden egyes apró mozdulatért meg kellett harcolnia, de nem adja fel. És most már nem csak próbálkozik. Halad előre, a saját lábán.
Nagy reményt fűzök a jövőhöz, talán kapunk lehetőséget. Bízom benne, hogy lesz még folytatás: további terápiák, befogadó közeg, és az a támogató segítség, amit a közösség adhat. Egy dolog azonban biztos: Ábel elindult egy úton, és ez az út csak a jó felé vezethet minket
– zárja gondolatait Alexandra, Ábel anyukája.
