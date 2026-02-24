Gyerekek digitális biztonsága: újabb helyen kaphatnak ingyenes segítséget a szülők

A digitális világ ma már nem egy választható extra, hanem a gyerekkor szerves, kikerülhetetlen része. A kérdés már rég nem az, hogy engedjük-e a gyereket az online térbe lépni, hanem az, hogy miként tudjuk ott biztonságban tudni őket. Ebben segíthet az UNICEF új, digitális biztonságról szóló tudásbázisa.

Hogyan növelhetjük a gyerekeink digitális biztonságát? Ez az új oldal ebben is segíthet (Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock)

Miért érdemes a szülőknek felkeresnie ezt az új oldalt?

A mai szülőgenerációnak olyan technológiai környezetben kell nevelnie a gyermekeit, amihez nem rendelkeznek örökölt mintákkal. Nem látták a saját szüleiktől, hogyan kell kezelni a képernyőidőt, mit kezdjünk a cyberbullyinggal, vagy miként magyarázzák el a deepfake videók veszélyeit a gyerekeknek. Ebben a „minta nélküli” világban az UNICEF oldala egyfajta digitális iránytűként szolgálhat.

Mire jó ez az új, digitális biztonsággal foglalkozó felület?

A tudásbázis nem csupán elméleti fejtegetéseket tartalmaz, hanem közérthető útmutatókat és valós történeteket is, amik segítenek az online konfliktusok kezelésében. Az Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság adatai szerint a magyar 15-16 évesek már napi több mint 4 órát töltenek a képernyő előtt – ez az idő pedig kritikus hatással van a mentális és fizikai egészségükre. Az UNICEF felülete segít abban, hogy ez az idő ne passzív befogadás, hanem tudatos és biztonságos jelenlét legyen.

Milyen témákban kapnak konkrét segítséget a szülők ezen az oldalon?

Cyberbullying (Online bántalmazás): hogyan ismerjük fel, ha a gyerek áldozattá vált, és mi a teendő, ha ő a bántalmazó?

Online függőség és digitális elhanyagolás: hol a határ az egészséges internethasználat és a függőség között?

Képernyőidő és szabályozás: hogyan állítsunk fel közösen betartható szabályokat a családban tiltás helyett párbeszéddel?

Dezinformáció és AI: segítséget nyújt, hogy felkészítsük a gyerekeket a manipulált tartalmak és algoritmusok felismerésére.

Íme néhány konkrét tanácsa az UNICEF új tematikus weboldaláról

Mivel a legtöbb visszaélés az online játékok chatfelületein történik, az UNICEF azt tanácsolja ezen a weboldalon, hogy tanítsuk meg a gyereknek: soha ne adjanak meg valós nevet, iskolát vagy lakcímet a profiljukban.

A digitális szülőség weboldal kitér arra is, hogy ha egy online „barát” arra kéri a gyerekeket, tartsanak titokban valamit a szülők előtt, az a grooming (online behálózás) egyértelmű jele. Erre pedig külön fel kell készíteni őket.

Az új tudásbázis kitér a mesterséges intelligencia veszélyeire is: például felhívja a szülők figyelmét arra, tanítsák meg a gyerekeknek, hogy a ChatGPT-nek vagy hasonló eszközöknek ne írjanak be személyes titkokat, neveket, mert az MI ezeket az adatokat tárolja és tanul belőlük.

Hol érhető el ez az új weboldal?

Az UNICEF Magyarország szülőket segítő új tudásbázisa itt érhető el. Emellett pedig az NMHH hasonló tartalmakkal ellátott weboldalát is érdemes lehet felkeresni a gyerekaneten.hu webcímen.