Valós élettörténeteket díjaztak – a függőség és a leszokás volt a téma

Vannak emberek, akiket annyira megérint mások története, hogy mindenáron meg akarják osztani példaként. A Média a Családért díj őket ismeri el.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.02.20. 17:25
média a családért díj tapolyai emőke fehér lászló molnár - bánffy kata aczél petra

Egy fiatalember, Fehér László történetén keresztül a dizájnerdrogokkal való küzdelmet, a mélypontot, a leszokás hosszú útját bemutató videóriportjával Mózes Anita nyerte a Média a Családért díj fődíját, amelyet az Eiffel Műhelyházban adtak át. Az idei pályázat középpontjában a család és a függőségek kapcsolata, a szenvedélybetegségek családokra gyakorolt hatása, a felépülés folyamata, valamint a hozzátartozók – házastársak, szülők és gyermekek – szerepe állt. A 10 döntős pályamű között a szakmai fődíj mellett két különdíjat is odaítéltek, emellett a közönség által legjobbnak tartott alkotást is elismerték.  

Média a Családért díj
Mind a tíz döntőbe jutott pályamű alkotója elismerést kapott a Média a Családért díj átadóján (Fotó: Katona László)

A hűség és a függőség ugyanannak a valóságnak a két oldala. A hűség szabad elköteleződés: döntés valami mellett. A függőség ennek a negatív oldala, amikor nem tudunk szabadon választani, amikor valami rabságban tart. A felépülés tulajdonképpen ennek az átfordulása – a szabadság visszanyerése és a hűség megtalálása. Ebben a folyamatban a család, a barátok és a hit az igazi megtartó erő

 – fogalmazott prof. dr. Aczél Petra, a Média a Családért Alapítvány elnöke.

Aczél Petra: a család, a barátok és a hit az igazi megtartó erő (Fotó: Katona László)

Dr. Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológust, a zsűri tagját arról kérdeztük, milyen volt számára a találkozás a pályaműveken keresztül a valós élettörténetekkel.

Felemelő volt olyan pályaműveket látni, hallani, olvasni, amelyek az élet valóságáról szólnak. Amiről nagyon keveset beszélünk, hogy mit jelent a családnak, a családban a függőség. Sokszor a  családból ered a függőség, és nagyon sokszor a családokat teszi tönkre. Nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. Felemelő volt olvasni azt, hányan próbáltak megtalálni olyan riportalanyokat, akiknek a megszólalása a valóságot tükrözi. Azt a valóságot, hogy mennyire romboló a függőség és azt a valóságot, hogy ebből ki lehet jönni. A remény valóságát is képviselték ezek a riportok

–  válaszolta kérdésünkre Tapolyai Emőke, aki bevallotta, hogy őt szakemberként is nagyon mélyen megérintették ezek a történetek.

Mózes Anita nyerte a Média a Családért díj fődíját

A zsűri döntése alapján a Média a Családért díj fődíját Mózes Anita nyerte, aki videóriportjában egy tiszaburai fiatalember, Fehér László történetén keresztül a dizájnerdrogokkal való küzdelmet, a mélypontot, a leszokás hosszú útját mutatja be. A filmben nemcsak a történet hőse, de a segítő szakember is megszólal: megismerhetjük a hasonló sorsú fiatalokat felkaroló programot, valamint megérthetjük a támogató közösség fontosságát.

A határon túli pályázóknak szóló Külhoni Média a Családért különdíjat Nagy Ildikó Volt, amikor negyedóránként kellett szívnom” – Egy fiatal férj gyógyulása a függőségekből című pályaműve nyerte el. Az írás egy fiatal családapa történetét dolgozza fel, aki saját tapasztalatain keresztül beszél az alkohol- és szerhasználatról, a gyógyulás útjáról, valamint arról, hogyan hatott mindez a házasságára és a családi életére. A történetben hangsúlyosan jelenik meg a társ támogató szerepe, aki végigkísérte férje felépülését.

A díjátadón dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár úgy fogalmazott, a Média a Családért díj a határon túli magyar újságírók elismerésével immár egy évtizede szolgálja azt a nemes célt, hogy hidat építsen határokon innen és túl. 

Ez nem csupán a szakmai teljesítményt jutalmazza, hanem közös értékeinket is megerősíti: azt a szilárd meggyőződésünket, miszerint nemzetünkhöz hasonlóan a család, mint alapvető érték, nem ismer országhatárokat.

A nyertesek: Nagy Ildikó, Mózes Anita, Bursza Krisztina, Winter Diána (Fotó: Katona László)

A Richter különdíjat Winter Diána A jövő kezdete – Te is beleférsz című podcastje kapta. A beszélgetés egy sportoló felépüléstörténetén keresztül mutatja be, hogyan hat a függőség a házastársra, a gyermekre és a tágabb környezetre. A megszólalók személyes tapasztalataikon keresztül vallanak a szembenézés pillanatáról, a segítségkéréshez vezető útról, valamint arról, milyen szerepet játszik a család támogatása és a felépülő közösség a szermentes élet kialakításában.

A Média a Családért díjra jelölt pályaművekre ezúttal is szavazhatott a közönség. A döntős alkotások közül a beérkezett szavazatok alapján a közönségdíjat Bursza Krisztina Reménnyel és fájdalommal teli út – Egy kárpátaljai édesanya története című cikke nyerte el.

Molnár-Bánffy Kata: Nemcsak a közösségi média, de a körülöttünk lévő világ radikalizálódása, polarizálódása sem tesz jót a gyerekeinknek (Fotó: Katona László)

Jövőre a fiatalok lelki egészsége a téma

A pályázat következő évi témája a fiatalok lelki egészsége. Nehéz téma, de talán érthető, miért ezt választottuk: sok a vészjelzés ezzel kapcsolatban. Nemcsak a közösségi média, de a körülöttünk lévő világ radikalizálódása, polarizálódása sem tesz jót a gyerekeinknek. Arra biztatjuk az újságírókat, nézzék meg, hogyan segíthet a család egy ilyen élethelyzetben a gyerekeknek és a serdülőknek

– mondta a pályázat 2026-os témájáról Molnár-Bánffy Kata kommunikációs szakember, a Képmás Kiadó és a Salt Communications tulajdonos-ügyvezetője.

A Gypsy JamMal muzsikája igazi ünnepi hangulatot teremtett a díjátadón (Fotó: Fodor Erika)

A Média  a Családért díj támogatói

A Média a Családért díj győztese 1 millió forintos fődíjban részesült, míg a Külhoni Média a Családért díj és a Richter különdíj nyertesei egyenként 600 ezer forintos díjazást kaptak. Az olvasók szavazatai alapján odaítélt közönségdíj 500 ezer forintos jutalommal járt. A Média a Családért 2025 fődíjának támogatója a Magyar Telekom volt, a döntősök 100 ezer forintos pénzjutalmát az MBH Bank biztosította. A különdíjakat a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Richter Gedeon Zrt., a közönségdíjat pedig a Zalaco Sütőipari Zrt. támogatta. 

Tapolyai Emőke: Felemelő volt olyan pályaműveket látni, hallani, olvasni, amelyek az élet valóságáról szólnak (Fotó: Fodor Erika)

A Média a Családért díj zsűritagjai

Prof. dr. Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora és központvezetője, a Média a Családért Alapítvány elnöke, dr. Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus, Szám Katalin újságíró, a Képmás magazin főszerkesztője, Molnár-Bánffy Kata kommunikációs szakember, a Képmás Kiadó és a Salt Communications tulajdonos-ügyvezetője, Szabó Borbála író, Gulyás István újságíró, az M5 csatornaigazgatója, dr. Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus, addiktológiai kutató, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet munkatársa.

 

