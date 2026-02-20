Valós élettörténeteket díjaztak – a függőség és a leszokás volt a téma

Egy fiatalember, Fehér László történetén keresztül a dizájnerdrogokkal való küzdelmet, a mélypontot, a leszokás hosszú útját bemutató videóriportjával Mózes Anita nyerte a Média a Családért díj fődíját, amelyet az Eiffel Műhelyházban adtak át. Az idei pályázat középpontjában a család és a függőségek kapcsolata, a szenvedélybetegségek családokra gyakorolt hatása, a felépülés folyamata, valamint a hozzátartozók – házastársak, szülők és gyermekek – szerepe állt. A 10 döntős pályamű között a szakmai fődíj mellett két különdíjat is odaítéltek, emellett a közönség által legjobbnak tartott alkotást is elismerték.

Mind a tíz döntőbe jutott pályamű alkotója elismerést kapott a Média a Családért díj átadóján (Fotó: Katona László)

A hűség és a függőség ugyanannak a valóságnak a két oldala. A hűség szabad elköteleződés: döntés valami mellett. A függőség ennek a negatív oldala, amikor nem tudunk szabadon választani, amikor valami rabságban tart. A felépülés tulajdonképpen ennek az átfordulása – a szabadság visszanyerése és a hűség megtalálása. Ebben a folyamatban a család, a barátok és a hit az igazi megtartó erő

– fogalmazott prof. dr. Aczél Petra, a Média a Családért Alapítvány elnöke.

Aczél Petra: a család, a barátok és a hit az igazi megtartó erő ( Fotó: Katona László)

Dr. Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológust, a zsűri tagját arról kérdeztük, milyen volt számára a találkozás a pályaműveken keresztül a valós élettörténetekkel.

Felemelő volt olyan pályaműveket látni, hallani, olvasni, amelyek az élet valóságáról szólnak. Amiről nagyon keveset beszélünk, hogy mit jelent a családnak, a családban a függőség. Sokszor a családból ered a függőség, és nagyon sokszor a családokat teszi tönkre. Nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. Felemelő volt olvasni azt, hányan próbáltak megtalálni olyan riportalanyokat, akiknek a megszólalása a valóságot tükrözi. Azt a valóságot, hogy mennyire romboló a függőség és azt a valóságot, hogy ebből ki lehet jönni. A remény valóságát is képviselték ezek a riportok

– válaszolta kérdésünkre Tapolyai Emőke, aki bevallotta, hogy őt szakemberként is nagyon mélyen megérintették ezek a történetek.

@fodorerikastory Dr. Tapolyai Emőke zsűritagként felemelőnek nevezte a Média a családért Díjra beérkezett riportokat. A klinikai- és pasztorálpszichológus szakember szerint a család és függőség témában megszületett munkák az élet valóságát, és a remény valóságát mutatják meg. ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Mózes Anita nyerte a Média a Családért díj fődíját

A zsűri döntése alapján a Média a Családért díj fődíját Mózes Anita nyerte, aki videóriportjában egy tiszaburai fiatalember, Fehér László történetén keresztül a dizájnerdrogokkal való küzdelmet, a mélypontot, a leszokás hosszú útját mutatja be. A filmben nemcsak a történet hőse, de a segítő szakember is megszólal: megismerhetjük a hasonló sorsú fiatalokat felkaroló programot, valamint megérthetjük a támogató közösség fontosságát.