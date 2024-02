Süveges Gergő: Mindennek az alapja a Margittal való harmóniánk – az Apakulcs után jön az Anyakulcs!

A Média a Családért díjról

„A Képmás magazin alkotói és szakértői – köztük a feledhetetlen Kopp Mária – 17 évvel ezelőtt megállapítottak és hangosan ki is mondtak két nagyon fontos dolgot. Először is azt, hogy ha nem beszélünk sokat és jól érthetően a családról, mint értékről, valamint ha hagyjuk, hogy hangosabban szóljon azoknak az éneke, akik a család kockázatairól beszélnek, akkor könnyen lehet, hogy elveszítjük azt, ami a miénk. Így született meg 2007-ben a Média a Családért díj, amely azokat az újságírókat és szerkesztőket ismeri el, akik a családot a maga valójában és értékében mutatják be különféle sajtóorgánumokban” – idézte fel a Média a Családért díj alapításának körülményeit Lévai Anikó.