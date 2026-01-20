RETRO RÁDIÓ

Méteres mosoly: valóra váltotta egy kisfiú álmát Szoboszlai Dominik – Videó

A kisfiú kedvenc játékosa a magyar válogatott csapatkapitánya. Így tette boldoggá a kis rajongót Szoboszlai Dominik.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.20. 21:30
A Liverpool szerdán este már a Bajnokok Ligájában lép pályára: a hetedik alapszakasz-fordulóban a regnáló angol bajnok az Olympique de Marseille otthonában vendégszerepel. A klub a zsúfolt menetrend ellenére is igyekszik időt szakítani arra, hogy különleges élményekkel lepje meg szurkolóit. Ezúttal sem volt ez másként: az Instagramon megosztott bejegyzésük szerint egy Szoboszlai Dominikért rajongó kisfiút vittek el a csapat edzőközpontjába, ahol a meglepetésvendég természetesen a magyar válogatott egyik alapembere volt.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik / Fotó: MB Media

Szoboszlai Dominik felejthetetlenné tette egy kisdrukker napját

Az alábbi videóban az látható, ahogy egy George nevű kisfiút autóval a Liverpool edzőközpontjába szállítanak. Útközben azt mondják neki, hogy jó eséllyel nem találkozik majd kedvenc játékosával, Szoboszlai Dominikkal. Megérkezés után arra kérik, hogy csukja be a szemét, majd amikor újra kinyitja, ott ül vele szemben maga Szoboszlai, aki mosolyogva közli: ő bizony rá várt. A rövid felvételt érdemes megnézni, hiszen ritka őszinteséggel örökíti meg a gyermeki öröm pillanatait.

