Kulcsár Edina fotókat közölt a hasplasztikájáról: "A testem teljesen megváltozott"

Kulcsár Edina végre megtette, amelyről már régóta csak álmodozott. A negyedik gyermeke után már nem érezte magát jól a bőrében, változásra vágyott, amelyre Horváth Gréta is felbuzdította.

Kulcsár Edina hasplasztikán esett át. Fotó: Mediaworks archív

Így sikerült Kulcsár Edina hasplasztikája

Túl vagyok a műtéten, amire olyan rég vártam! Sajnos elég sokat vesztettem az önbizalmamból a 4. gyermekem után. A testem teljesen megváltozott. Próbáltam tenni azért, hogy visszanyerjem a régi formám. Életmódot váltottam, edzettem, egészségesen ettem de hiába fogytam le, be kellett látnom, hogy a hasam, külső segítség nélkül már soha nem lesz a régi.

- panaszkodott a négygyermekes anyuka Instagram oldalán. Érezte, hogy változásra van szüksége. Kiderült, hogy Horváth Gréta bátorította a műtétre, aki még egy megbízható orvost is ajánlott neki.

"1-2 éve találkoztam Horváth Grétivel, akinek volt hasplasztikája. Nagyon meggyőző volt látni az elégedettségét, meg persze magát az eredményt, így akkor megfogadtam, hogy ha eljön az idő, akkor én is elmegyek ahhoz a doktorhoz, akinél ő járt. Előre szólt, hogy időben jelentkezzek be, mert brutálisan hosszú a várólista. Így tettem! Közben érdeklődtem, olvasgattam a doktor úrról és mindenhonnan az a visszajelzés jött, hogy hasplasztikában nagyon-nagyon jó. Szóval nem volt kérdés."

- mesélte Kulcsár Edina, akinek egy hete volt már a műtéte, amellyel rendkívül elégedett.

A műtétem 1 hete volt, ma vették ki a 2 dréncsövet, amit nagyon vártam. A műtét után, illetve ma is láttam az eredményt -ami persze még duzzadt- de egyelőre nem akarom elhinni, hogy ez tényleg az én hasam. Már nem lóg sehol a bőr és ami a legfontosabb volt, hogy a hasfalamat helyreállították, amivel annyit küzdöttem.



"Persze messze még a végeredmény, hiszen ez nem 1-2 hetes gyógyulást igényel, de már most tudom, hogy csodás lesz!" - áradozott az édesanya.