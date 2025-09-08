Patrick Duffy nem meztelenkedik többé – Csípőműtétje után hozta meg a döntést

Hollywood egykori ügyeletes szexszimbóluma manapság részben a partnerének, Linda Purlnek tulajdonítja a jó kondiját és a kirobbanó energiáját. Patrick Duffy a szerelmével még mindig a mézesheteiket éli, amit szeretnének sokáig élvezni – és ezért hajlandóak tenni is.
Bobby Ewing egykori megformálója, Patrick Duffy 76 évesen sem mutatja az öregedés jeleit! Az 1980-as évek szexszimbóluma úgy véli, hogy a hosszú és egészséges életét nagyrészt a szerelmének, a 69 esztendős Linda Purlnek köszönheti, akivel 2020-ban találtak egymásra.
„Linda fiatalkora óta naponta edz, ma reggel például felmászott egy közeli hegyre” – árulta el a Dallas című sorozat egykori Bobbyja a DailyMailnek. „Megváltoztatta az én életmódomat is. Mindkét csípőmet kicserélték, ám amint hazaértem a kórházból, a műtét után három nappal én is megmásztam vele az említett hegyet.”
Sokat fejlődtem a testem karbantartását illetően, de még van mit tanulnom.
„Szintén fontos, hogy az örök fiatalságunk érdekében fejenként napi 3 liter vizet iszunk, és sokat nevetünk!” – idézi a Hot! magazin.
Egy olyan férfinak, aki évtizedekig az egyik legvonzóbb külsejű szívtipró volt Hollywoodban, megkönnyebbülést jelent, hogy maga mögött hagyhatta a meztelenkedő napjait.
„Van egy extra szépsége is annak a színészi munkának, amit manapság végzek: a régmúlttal ellentétben most azért fizetnek, hogy ne vegyem le az ingemet!” – nevetett a sármőr, aki néhány hónappal ezelőtt Magyarországon járt.
