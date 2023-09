„Gyönyörű Budapest!” – Imádja a magyar fővárost a hazánkban tartózkodó Dallas sztárja – Fotók!

Már egy ideje Magyarországon tartózkodik a hazánkban kultikus sorozattá váló Dallas egyik főszereplője, Patrick Duffy, akit a szériában Bobby Ewingként ismerhettünk meg.

A Dallas sztárja szerelmével fedezi fel Budapestet – Fotó: Claudia Albuquerque / Bestimage / northfoto.com

A 74 éves legendás színész a mai napig aktív, így hazánkban is munka miatt tartózkodik, ugyanis felkérték egy új magyar vígjátékhoz, a munkálatok során pedig Budapesten és Vácon is forgatott már. Ahogy azt a Metropol megírta, Vékes Csaba gombfociőrültekről szóló vígjátéka, a Lepattanó Scherer Péter főszereplésével készül, a filmben Duffy pedig egy kivándorolt magyart játszik, aki a tengerentúlon csinálta meg a karrierjét. Karaktere azonban úgy döntött, besegít gyerekkora fociklubjának egy 100 millió forintos támogatással.

Természetesen a színésznek nem csak munkából áll az itt-tartózkodása, hiszen kedvese, Linda Purl színésznő is elkísérte, így együtt fedezik fel a magyar főváros szépségeit. A kalandjaikról pedig rendszeresen be is számolnak a közösségi oldalaikon, így mások mellett már az is kiderült, hogy voltak a Zsinagógánál, és lenyűgözőnek tartják Budapestet és a Dunát is.