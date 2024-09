Hét dolog, amit biztosan nem tudtál a Bobby Ewingot alakító Patrick Duffyról

Patrick Duffy sokak kedvenc színésze. Bár a legtöbben Bobby Ewingként ismerik, a tehetséges színész sokkal több mindenben jártas, mint azt bárki gondolná. Íme hét dolog, amit biztosan nem tudtál a szívtipróról.

Patrick Duffy megbánta, hogy kiszállt a Dallasból (Fotó: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress / Northfoto)

Patrick Duffy felesége ötlete volt a híres „álomévad”

A Dallas kilencedik évadjának végén Pamela arra ébred, hogy a férje, aki elvileg meghalt, épp zuhanyozik. Ezzel a trükkel hozták vissza Patrick Duffy karakterét, aki korábban kiszállt a sorozatból. Az ötlet a színész feleségétől származott. Amikor Duffy elújságolta neki, hogy visszatér a sorozatba, azt mondta, hogy kizárt, hogy vissza tudjon térni, hacsak nem egy álom volt az egész előző év.

A fia is feltűnt a Dallasban

Patrick Duffy második fia is feltűnt az ikonikus sorozatban. A kisfiú tizenegy éves korában, 1991-ben, a 14. évad 22. részében játszotta a kis Jockey Ewingot. Conor Duffy színészi pályája azóta nagy ívet futott be, több filmben és sorozatban is feltűnt.

Patrick Duffy nehezen dolgozta fel felesége halálát (Fotó: Faye Sadou/MediaPunch / Northfoto)

Patrick Duffy még meghallgatásra sem ment el

Nem ez volt az első nagy televíziós szerep, amit Patrick Duffy játszott. A Dallas előtt az Ember az Atlantiszról című sorozat főszerepét is ő játszotta, épp ezért nem kellett elmennie a meghallgatásra sem, egyszerűen felajánlották neki Bobby szerepét.

„Emlékszem, hogy Leonard Katzman, a sorozat ügyvezető producere ajánlotta fel nekem a szerepet” – nyilatkozta egy külföldi lapnak. „A mellettem lévő stúdióban forgattak, amíg az Ember az Atlantiszról-ban dolgoztam. Leonard már készítette elő a Dallast, és egyből rám gondolt Bobby szerepére.”

Könyvet is írt

A színész első nagyobb szerepe előtt tisztelegve az Ember az Atlantiszról címet adta első könyvének. A mű egy egyfajta önéletrajzi történet, amiben az olvasók betekintést nyerhetnek a sorozat kulisszái mögé és megismerhetik a főszereplő, Mark Harris világát.

Patrick Duffy sokszor saját maga hajtotta végre a kaszkadőrmutatványait (Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage / Northfoto)

A zenei pálya sem áll távol tőle

Többször is duettezett Mireille Mathieu-vel, a híres francia énekesnővel. 1983-ban a „Together We’re Strong” és a „Something’s Going On” című dalokat vették fel, amik hatalmas sikert arattak egész Európában.