„A remény, amiért együtt küzdünk” – Összefogás a duchennes Ádiért

Ádi egy vidám, mosolygós kisfiú volt, akinek nevetése betöltötte a mindennapokat. Egészen addig, amíg egy apró jel – egy nehezebb lépcsőzés – fel nem borította a család életét. Kiderült: Duchenne-féle izomdisztrófiával él, egy ritka, jelenleg gyógyíthatatlan betegséggel. A diagnózis pillanatában minden megváltozott, de a szeretet és az elszántság azóta is erősebb a félelemnél.

Ádi mosolygós kisfiú, aki Duchenne-nel él, de a reményt sosem engedi el (Olvasói fotó)

„Erőt ad a közösség” – Gyűjtenek a Duchenne- szindróma megállítására

Mint azt a Ripost megírta, egy éve kerekesszékben él egy súlyos izomsorvadásban szenvedő fiú. A Duchenne-szindrómás Major Ádám Bence 2011. november 5-én látta meg a napvilágot – oxigénhiányos állapotban. Később is egymás után jelentkeztek a kisebb-nagyobb problémák, ám a család igyekezett mindent megadni a gyermeknek, hogy érzelmileg és fizikailag is biztonságban érezhesse magát.

A betegség jellemzője, hogy az izmok egymás után felmondják a szolgálatot, végül a légzőizmok is elsorvadnak, ami a beteg fulladásával jár. A Duchenne-szindróma esetén a várható élettartam 20 év, de ebbe Ádi szülei nem törődnek bele. Minden követ megmozgatnak, hogy a gyermeküknek minél hosszabb és boldogabb életet biztosítsanak.

Anyaként az a legnehezebb, hogy tudod: nem veheted le róla ezt a terhet, csak mellette lehetsz minden lépésnél

– mondja Ádi édesanyja, Viktória.

Nem luxust kérünk, csak időt – időt arra, hogy Ádi gyerek lehessen

– fogalmaz az anya csendesen.

Ez a küzdelem már nem csak róluk szól. Egyre többen csatlakoznak, licitálnak, megosztanak, segítenek. Egy tárgy, ami valakinek felesleges, itt reménnyé válik. Egy kattintás, egy meghívás, egy licit mind közelebb visz a célhoz.

A Duchenne-szindróma megállítható?

Ádám néhány héttel később már nem tudott lépcsőn közlekedni, egy évvel ezelőtt pedig kerekesszékbe kényszerült. Létezik egy külföldön elérhető beavatkozás, ami a szülők szerint megállíthatná a gyermek állapotának romlását, de ahhoz a családnak egymilliárd forintot kellene összegyűjtenie. A Tiszakeszin élő gyermek történetét jól ismerik a helyiek, ezért most úgy döntöttek, hogy a Borsod vármegyei faluban július 19-én szombaton tető alá hoznak egy jótékonysági rendezvényt.

Minden alkalommal, amikor látom, hogy valaki idegen segít a kisfiamnak, visszakapom a hitem az emberekben

– teszi hozzá meghatódva.