„A remény, amiért együtt küzdünk” – Összefogás a duchennes Ádiért
Ádi nevetése sokáig betöltötte a család mindennapjait, mígnem egy apró jel – a nehezebb lépcsőzés – mindent megváltoztatott. A diagnózis kimondta: Duchenne-féle izomdisztrófiával él, és ezzel egy olyan küzdelem kezdődött, ahol a szeretet és az összefogás lett a legnagyobb erő.
Ádi egy vidám, mosolygós kisfiú volt, akinek nevetése betöltötte a mindennapokat. Egészen addig, amíg egy apró jel – egy nehezebb lépcsőzés – fel nem borította a család életét. Kiderült: Duchenne-féle izomdisztrófiával él, egy ritka, jelenleg gyógyíthatatlan betegséggel. A diagnózis pillanatában minden megváltozott, de a szeretet és az elszántság azóta is erősebb a félelemnél.
„Erőt ad a közösség” – Gyűjtenek a Duchenne- szindróma megállítására
Mint azt a Ripost megírta, egy éve kerekesszékben él egy súlyos izomsorvadásban szenvedő fiú. A Duchenne-szindrómás Major Ádám Bence 2011. november 5-én látta meg a napvilágot – oxigénhiányos állapotban. Később is egymás után jelentkeztek a kisebb-nagyobb problémák, ám a család igyekezett mindent megadni a gyermeknek, hogy érzelmileg és fizikailag is biztonságban érezhesse magát.
A betegség jellemzője, hogy az izmok egymás után felmondják a szolgálatot, végül a légzőizmok is elsorvadnak, ami a beteg fulladásával jár. A Duchenne-szindróma esetén a várható élettartam 20 év, de ebbe Ádi szülei nem törődnek bele. Minden követ megmozgatnak, hogy a gyermeküknek minél hosszabb és boldogabb életet biztosítsanak.
Anyaként az a legnehezebb, hogy tudod: nem veheted le róla ezt a terhet, csak mellette lehetsz minden lépésnél
– mondja Ádi édesanyja, Viktória.
Nem luxust kérünk, csak időt – időt arra, hogy Ádi gyerek lehessen
– fogalmaz az anya csendesen.
Ez a küzdelem már nem csak róluk szól. Egyre többen csatlakoznak, licitálnak, megosztanak, segítenek. Egy tárgy, ami valakinek felesleges, itt reménnyé válik. Egy kattintás, egy meghívás, egy licit mind közelebb visz a célhoz.
A Duchenne-szindróma megállítható?
Ádám néhány héttel később már nem tudott lépcsőn közlekedni, egy évvel ezelőtt pedig kerekesszékbe kényszerült. Létezik egy külföldön elérhető beavatkozás, ami a szülők szerint megállíthatná a gyermek állapotának romlását, de ahhoz a családnak egymilliárd forintot kellene összegyűjtenie. A Tiszakeszin élő gyermek történetét jól ismerik a helyiek, ezért most úgy döntöttek, hogy a Borsod vármegyei faluban július 19-én szombaton tető alá hoznak egy jótékonysági rendezvényt.
Minden alkalommal, amikor látom, hogy valaki idegen segít a kisfiamnak, visszakapom a hitem az emberekben
– teszi hozzá meghatódva.
Ez a történet nem csupán egy betegségről szól. Hanem összefogásról, hitről, és arról, hogy együtt képesek vagyunk esélyt adni egy gyermek jövőjének. Mert minden licit számít. Minden megosztás számít. És minden apró segítség Ádinak egy újabb lépés a remény felé.
Elképesztő, mert a napokban MTK-Kazincbarcika a második félidő kezdőrúgását ő végezhette el. Ráadásul még egy saját névre szól mezt is kapott az MTK játékosaitól. Nézd meg videón a részleteket!
A VIP-részlegen lehetett Ádi, ami önmagában is hatalmas élményt jelentett számára. A kezdőrúgás elképesztő volt, felejthetetlen pillanat: óriási izgalommal járt, és annyira megterhelte, hogy a végére teljesen elfáradt. A gyűjtés jelenleg lassan halad, körülbelül 42 millió forintnál tart, az összeg pedig az adó egy százalékos felajánlásaiból gyűlik össze.
Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre