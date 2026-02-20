RETRO RÁDIÓ

„Hiszek Tomika gyógyulásában”– fogy az idő, de Dányi Tomika családja nem adja fel

Versenyt fut az idővel és a kegyetlen betegséggel a Trizsen élő Dányi Tomika családja. A hatéves kisfiú életét egy 1,3 milliárd forintos génterápia mentheti meg, ám a reménykeltő kezdet után a gyűjtés váratlanul megtorpant. Miközben Tomika a betegséggel küzd a mindennapi tornák során, a szülők rémülten figyelik az alapítvány adományszámlájt. Ha nem érkezik segítség, a kisfiú pár éven belül kerekesszékbe kényszerülhet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 09:30
duchenne betegség génterápia

Megtorpant az ország összefogása! A trizsi Dányi Tomika története hónapokkal ezelőtt még ezreket mozgatott meg, de az utóbbi időben vészjósló csend telepedett a kisfiú gyógyulását szolgáló alapítványi számlára. Hiába a szülők minden megfeszített ereje, az adományok elapadtak, a számláló pedig napok óta szinte meg sem mozdult. Ez a megtorpanás azonban nem csupán statisztika: Tomika esélyei csökkennek minden egyes nappal, amikor nem érkezik támogatás. A fiú életét egy költséges génterápia mentheti meg. 

Három betegséggel küzd egyszerre, mégis mosolyog Dányi Tomika. Egy drága génterápia mentheti meg.
Három betegséggel küzd egyszerre, mégis mosolyog Dányi Tomika. Egy drága génterápia mentheti meg.  Fotó: olvasói fotó

Három betegséggel küzd egyszerre Dányi Tomika, egy génterápia segíthet


A kis Tomika már születésekor olyan súlyos csomagot kapott a sorstól, amit egy felnőtt is nehezen viselne el. 2020-ban dongalábbal, veseelégtelenséggel és a rettegett Duchenne-szindrómával jött a világra. Ez utóbbi a legkegyetlenebb: az izmai folyamatosan leépülnek, és ha nem kapja meg időben a szükséges kezelést, tízéves korára végleg kerekesszékbe kényszerülhet. Jelenleg egyetlen esélye van: az Elevidys génterápia, amelyet Dubajban végeznének el. Az ára azonban felfoghatatlan: 1 milliárd 300 millió forint. Dányi András, az édesapa elcsukló hangon vallott a jelenlegi helyzetről.

Megpróbáljuk a lehetetlent, de most nagyon elkeseredtünk. A szükséges összegnek jelenleg még a tíz százalékánál sem tartunk, és a gyűjtés szinte teljesen megállt 

– mondta az apa, aki szerint a család versenyt fut az idővel. Tomika most hatéves, a génterápiát pedig csak egy bizonyos korig lehet hatékonyan alkalmazni. Minden egyes forint nélküli nap egy elveszített csata a kisfiú jövőjéért vívott háborúban.

Miskolci kezelések a gyűjtés árnyékában


Miközben a háttérben a család a túlélésért kampányol, Tomika élete a tornáról és a fejlesztésekről szól. Úszás, masszázs, gyógytorna és folyamatos kivizsgálások várnak rá. Az édesapa rendszeresen autóba ül, hogy Trizsről Miskolcra szállítsa a kisfiút, hiszen a fizikai állapotát szinten kell tartani – hátha megtörténik a csoda, és összegyűlik a pénz a dubaji műtétre.

„Soha nem adjuk fel!”


A szülők kétségbeesése határtalan, de a hitük töretlen. Annak ellenére, hogy rég nem érkezett jelentősebb összeg a számlára, András és felesége minden követ megmozgatnak. 

Hiszek Tomika gyógyulásában, és abban, hogy a magyar emberek nem engedik el a kezünket a célegyenes előtt

 – tette hozzá az édesapa. A család most abban bízik, hogy a cikk olvasói közül sokan újra melléjük állnak, és egy kávé árával vagy egy megosztással segítenek átlendülni a gyűjtést sújtó holtponton. Tomika álma ugyanis egyszerű: csak élni és járni szeretne, mint a többi gyermek.

Ha segíteni szeretnél, ITT tudsz: Dányi Tamás Gyógyulásáért Alapítvány

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu