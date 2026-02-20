„Hiszek Tomika gyógyulásában”– fogy az idő, de Dányi Tomika családja nem adja fel

Megtorpant az ország összefogása! A trizsi Dányi Tomika története hónapokkal ezelőtt még ezreket mozgatott meg, de az utóbbi időben vészjósló csend telepedett a kisfiú gyógyulását szolgáló alapítványi számlára. Hiába a szülők minden megfeszített ereje, az adományok elapadtak, a számláló pedig napok óta szinte meg sem mozdult. Ez a megtorpanás azonban nem csupán statisztika: Tomika esélyei csökkennek minden egyes nappal, amikor nem érkezik támogatás. A fiú életét egy költséges génterápia mentheti meg.

Három betegséggel küzd egyszerre, mégis mosolyog Dányi Tomika. Egy drága génterápia mentheti meg. Fotó: olvasói fotó

Három betegséggel küzd egyszerre Dányi Tomika, egy génterápia segíthet



A kis Tomika már születésekor olyan súlyos csomagot kapott a sorstól, amit egy felnőtt is nehezen viselne el. 2020-ban dongalábbal, veseelégtelenséggel és a rettegett Duchenne-szindrómával jött a világra. Ez utóbbi a legkegyetlenebb: az izmai folyamatosan leépülnek, és ha nem kapja meg időben a szükséges kezelést, tízéves korára végleg kerekesszékbe kényszerülhet. Jelenleg egyetlen esélye van: az Elevidys génterápia, amelyet Dubajban végeznének el. Az ára azonban felfoghatatlan: 1 milliárd 300 millió forint. Dányi András, az édesapa elcsukló hangon vallott a jelenlegi helyzetről.

Megpróbáljuk a lehetetlent, de most nagyon elkeseredtünk. A szükséges összegnek jelenleg még a tíz százalékánál sem tartunk, és a gyűjtés szinte teljesen megállt

– mondta az apa, aki szerint a család versenyt fut az idővel. Tomika most hatéves, a génterápiát pedig csak egy bizonyos korig lehet hatékonyan alkalmazni. Minden egyes forint nélküli nap egy elveszített csata a kisfiú jövőjéért vívott háborúban.

Miskolci kezelések a gyűjtés árnyékában



Miközben a háttérben a család a túlélésért kampányol, Tomika élete a tornáról és a fejlesztésekről szól. Úszás, masszázs, gyógytorna és folyamatos kivizsgálások várnak rá. Az édesapa rendszeresen autóba ül, hogy Trizsről Miskolcra szállítsa a kisfiút, hiszen a fizikai állapotát szinten kell tartani – hátha megtörténik a csoda, és összegyűlik a pénz a dubaji műtétre.

„Soha nem adjuk fel!”



A szülők kétségbeesése határtalan, de a hitük töretlen. Annak ellenére, hogy rég nem érkezett jelentősebb összeg a számlára, András és felesége minden követ megmozgatnak.

Hiszek Tomika gyógyulásában, és abban, hogy a magyar emberek nem engedik el a kezünket a célegyenes előtt

– tette hozzá az édesapa. A család most abban bízik, hogy a cikk olvasói közül sokan újra melléjük állnak, és egy kávé árával vagy egy megosztással segítenek átlendülni a gyűjtést sújtó holtponton. Tomika álma ugyanis egyszerű: csak élni és járni szeretne, mint a többi gyermek.

Ha segíteni szeretnél, ITT tudsz: Dányi Tamás Gyógyulásáért Alapítvány