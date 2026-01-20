RETRO RÁDIÓ

Ungár Alexért fogtak össze a motorosok: milliárdos kezelés segíthet a kisfiún

Jótékony ügy mellé álltak a motorosok. A dermesztő hideg ellenére jótékonysági túrát szerveztek, melynek bevételével Ungár Alexet támogatták a Duchenne-szindrómával vívott harcában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 20:00
ungár alex duchenne túra

Ismét a jótékonykodás foglalja el a központi helyet Felföldi Lilla életében, akinek nevéhez megszámlálhatatlan jótékonysági kezdeményezés köthető. A fiatal nő túrát szervezet, hogy a Duchenne-szindrómában szenvedő Ungár Alexnek gyűjtsön.

Ungár Alex
Ungár Alexért fogtak össze a motorosok – Fotó: olvasói fotó

 Ungár Alexért túráztak

Az utóbbi hetek dermesztő télies időjárása sem szab gátat abban, hogy felkaroljak egy jó ügyet. A mostani kezdeményezésben a Zsákbamacska motorosai álltak mellém. A hideg időjárás miatt azonban most nem pattantak nyeregbe, hanem autóval indultunk útnak egy meglepetés úti cél felé

– mondja Lilla, aki élete részévé vált a segítségnyújtás. 

Az egyik motorostársamtól hallottam Ungár Alexről, aki ritka genetikai betegséggel küzd, melyet gyógyítani nem lehet, csak az Elevidys génterápiával késleltetni a lefolyását. Ennek ára 1,3 milliárd forint. Ezért összefogva a motorosokkal elhatároztuk, hogy mi is a jó ügy mellé állunk és segítünk a gyűjtésben

– folytatja az elhivatott fiatal nő, aki a Zsákbamacska motorosaival közösen nagyot álmodott, és egy jó ügy mellé állt.

Ungár Alex
Lilla a motoros gurulás helyett jótékonysági autós túrát szervezett Kalocsára – Fotó: olvasói fotó

A zsákbamacska lényege a meglepetés. Mivel messze van a tavasz, a motoros gurulás helyett jótékonysági autós túrát szerveztünk. A résztvevők nem tudták az úti célt. Most Kalocsára mentünk, ahol megnéztük az Astriceum Érseki Múzeumot és a templomot. A napot egy finom vacsorával zártuk egy étteremben

– árulta el Lilla, hozzátéve: a Zsákbamacska programok olyan embereknek valók, akik szeretnek sodródni.

A férjem is motorozik, és a motorosok az összetartásukról híresek, ez most is megmutatkozott. A hideg idő sem állhatta útjukat. Már nem ez az első motoros gurulás, amit Alexért rendeztek. Sajnos mi ezen a programon most nem tudtunk részt venni, de nagyon hálásak vagyunk a szervezőknek, akik mellénk álltak

– mondta hálásan Alex édes édesanyja, Simon Barbara, aki elárulta, hogy a jótékonysági túra nagyon jól sikerült.

ITT tudod nyomon követni Alex sorsát!

 

