Szoboszlai és Kerkez összefogott a 4 éves beteg Alexért

Versenyt futnak az idővel Ungár Alex szülei. A gyermeknél négy hónapos korában diagnosztizálták a Duchenne-szindrómát. A súlyos genetikai betegséget, melyre csak egy költséges génterápia jelenti a gyógymódot, ezért Alex szülei elhatározták, hogy összegyűjtik a kezelés árát.
A Csévharaszton élő gyermeknél négy hónapos korában diagnosztizálták a Duchenne-szindrómát. A ritka genetikai betegségben szenvedők izmai leépülnek, kerekesszékbe kényszerülnek, és ritkán élik meg a 25 éves kort. A betegséget gyógyítani nem lehet, de a lefolyását késleltetni igen. Alex számára a Elevidys génterápia jelentené a megoldást, amit az Egyesült államokban és Dubajban végeznek el.
Nagy kihívás előtt állunk, mert a terápia ára 1.3 milliárd forint, és ezt össze kell gyűjtenünk. Alex számunkra a legfontosabb, ezért mindent megteszünk azért, hogy felvegyük a versenyt a betegséggel, és a gyönyörű gyermekem még sokáig tudjon futni, focizni, lépcsőzni
– mondja a gyermek édesanya Simon Barbara, aki hozzáteszi, hogy szerencsére Alexnél időben diagnosztizálták a betegséget, és tüneteinek még nyoma sincs.
Az Elevidys génterápia az orvostudomány szerint az egyetlen gyógymód, ami a Duchenne betegek életét akár 50-60 éves korukig meghosszabbíthatja. Ezért alapítványt hoztunk létre, és bízunk benne, hogy időben sikerül összegyűjtenünk a kezelés árát
–folytatja az édesanya, aki hozzáteszi, hogy versenyt futnak az idővel.
Nagyon jó helyre kerültek a válogatott mezek. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Magyarország-Portugália vb-selejtezőn egy-egy mezt írt alá, amit most licitre bocsájtottak, és a bevétellel Alex gyógyulását szeretnék támogatni.
A mezek eredetiek, de nem viselték őket a válogatott játékosai szeptember 9.-én a Magyarország-Portugália mérkőzésen. Az Együtt Ungár Alex gyógyulásáért licit csoportba lettek licitre bocsájtva egyenként százezer forintért. A licitlépcső tízezer forint, és december 22.-ig tart a licit, hogy ha valaki karácsonyi ajándéknak szánja, akkor még a fa alá kerülhessen az ajándék
–folytatja az édesanya, aki hozzáteszi, hogy nagyon hálásak a felajánlásért, hiszen minden segítséggel közelebb kerülnek a célhoz.
Ha szeretnél segíteni, akkor a családdal ITT tudod felvenni a kapcsolatot S
