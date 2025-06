Durvul a helyzet Iránban: már Franciaország is mozgósít

A400M típusú katonai repülőgép – ilyeneket küld Franciaország Izraelbe

Rakétákat lőtt ki Irán a katari és az iráni amerikai légitámaszpontokra, válaszul a vasárnapi natanzi, iszfaháni és fordói precíziós megelőző légicsapásokra – írja a Times of Israel. Katar lezárta a légteret, valamint sajtóinformációk szerint Donald Trump vezetésével összeült a nemzetbiztonsági tanács a Fehér Házban.

A támadásról az iráni hadvezetés felvételeket is közölt a közösségi médiában, amelyen az látszik, hogy rakéták repülnek el a katari légtérben. Katarban található az Egyesült Államok közel-keleti főparancsnoksága (CENTCOM) az Al-Udeid légitámaszponton, ahol megközelítőleg 10 ezer katona állomásozik.

A The Jerusalem Post szerint folyamatosan szólnak a szirénák Kuvaitban és Bahreinben is, valamint a portál szerint támadás alá vették az iraki Ain al-Asad légitámasztpontot, az amerikai erők által ellenőrzött támaszponton folyamatosan dolgozik a légvédelem.

Az izraeli hadsereg (IDF) közleménye szerint az izraeli légierő vadászgépei Teheránban csapást mértek Irán belső biztonsági erőinek és az Iráni Forradalmi Gárdának (IRGC) a főhadiszállásaira és más létesítményeire.

„Ezek az erők különböző hadtestekből és parancsnokságokból állnak, és az iráni rezsim hadserege nevében felelősek a belföldi védelemért, a fenyegetések elfojtásáért, valamint a rezsim stabilitásának fenntartásáért” – olvasható a közleményben, írta a Times of Israel.

Az IDF tájékoztatása szerint a légicsapások eltalálták a teheráni Baszidzs főhadiszállását is,

amely „az IRGC egyik hatalmi bázisaként működik, és többek között felelős az iszlám törvények betartatásáért, valamint a szabályokat megszegő civilek hatóságokhoz való jelentéséért”.

Továbbá támadást hajtottak végre az Alborz Hadtest ellen is, amely – a hadsereg szerint – „felelős Teherán tartomány több városának védelméért különböző fenyegetésekkel szemben, valamint a rezsim stabilitásának megőrzéséért”, továbbá az iráni belső biztonsági erők hírszerzési és általános biztonsági rendőrsége is célpont volt. „Ezek a főhadiszállások katonai és kormányzati szempontból is jelentősek, és a megsemmisítésük gyengíti az iráni rezsim katonai képességeit” – tette hozzá az IDF.