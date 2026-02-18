RETRO RÁDIÓ

Így röhögtünk a múlt században: fényképeken a hamisítatlan retró jókedv!

A farsang mindig is a féktelen vidámság és a szabályok felrúgásának ideje volt. De vajon hogyan mulattak nagyszüleink egy olyan korban, amikor még nem a filterek és a szelfik határozták meg a bulit? Elővettük a múlt század legviccesebb archív felvételeit, hogy megmutassuk milyen is volt a retró jókedv.

Szerző: GUY
2026.02.18. 18:15
retró bolondozás fotó farsang

Amikor beköszönt a farsangi szezon, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a beöltözés és a bolondozás valami modern hóbort. Pedig nagyszüleink és dédszüleink generációja is tudta ám, hogyan kell kiereszteni a gőzt! Abban az időben, amikor a hűtőben még csak parizer volt, a tévében pedig hétfőn adásszünet, az embereknek nem maradt más, mint egymás szórakoztatása – és ebben profik voltak. Ilyen a retró jókedv!

retró jókedv
Még a bakákat sem kerülte el annak idején a retró jókedv. Így azért könnyeb volt elviselni a szolgálatot. Fotó: Kocsák család /  Fortepan

 

Ilyen a retró jókedv: a kreativitás diadala a hiány felett

Ellentétben a mai gyakorlattal azok, akik az előző évszázadban mulattatni akartak nem a tökéletességre törekedtek, hanem arra, hogy a szomszéd Marika néni leessen a székről a nevetéstől. A galériában szereplő képek azért is különlegesek, mert még egy olyan korszakban készültek, amikor a fotózás még komoly és a mainál lényegesen ritkább, viszont igencsak drága mulatság volt. Mindezek ellenére is szép számmal készültek olyan felvételek, amelyeken felnőtt emberek csinálnak bohócot magukból – csupán a móka kedvéért. A farsangi bálok és a házipálinka bűvöletében mindenki felszabadultan dobta le magáról a gátlásait - legyen szó a fiatalabb vagy az idősebb generáció tagjairól. A lényeg minden esetben ugyanaz volt: elfelejteni a hétköznapok szürkeségét és egy kicsit bolondnak lenni. 

Kattints a képre és nézd meg a Fortepan képeiből összeállított galériában, hogy miként bolondoztak nagyszüleink a fényképezőgép előtt állva a múlt században! Garantáljuk, hogy te sem fogod bírni mosoly nélkül.

Retró jókedv az előző századból

fotótegnap, 16:20

 

 

 

 

 

