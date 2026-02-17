Ma van a farsang utolsó napja: ezt érdemes tudni a húshagyó keddről
A tél elűzésének utolsó napján sok helyen szalmabábút égetnek vagy fojtanak vízbe. A kiszebábú elpusztításával, húshagyó kedden hivatalosan is véget ér a farsang és kezdetét veszi a böjti időszak.
Ezen a napon elterjedt szokás a telet jelképező szalmabábu (kisze, kice) elpusztítása, elégetése vagy vízbe fojtása. Emellett húshagyó kedden lehet utoljára húst enni a keresztény hagyomány szerint, majd kezdetét veszi a húsvétig tartó 40 napos bűnbánati időszak. Régen ilyenkor hatalmas lakomákat csaptak, hogy minden húsféle elfogyjon a házból, ami a böjt alatt megromlana.
A palacsinta világnapja is ma van
A palacsinta világnapját hagyományosan húshagyó kedd napján tartják. És miért pont akkor? A hagyomány az angolszász országokból (főleg Angliából) ered: a böjt kezdete előtt el kellett fogyasztani az összes olyan alapanyagot, amit a 40 napos megtartóztatás alatt tilos volt enni, például a tojást, a tejet, a vajat és a cukrot. Ezekből a legegyszerűbben pedig palacsinta volt készíthető, így mindenki ezt sütött, hogy semmi ne menjen kárba.
A macskák világnapja is február 17-én van
Minden évben február 17-én ünnepeljük a Nemzetközi Macskanapot, ami Olaszországból indult világhódító útjára, Claudia Angelettinek, a Tuttogatto magazin újságírójának köszönhetően. Nem véletlen, hogy február 17-ét választotta a hölgy, ugyanis a Vízöntő jegyéhez kapcsolódik, ahhoz a zodiákus jegyhez, melyre leginkább a szabad és független szellem jellemző.
28 éve hunyt el Wass Albert
Szentegyedi és czegei gróf Wass Albert műveit Magyarországon a rendszerváltás óta jelentetik meg, korábban itt szinte ismeretlen volt, szélesebb körben csak halála után fedezték fel, ami 1998-ban ezen a napon következett be. Ismert könyve a Kard és kasza, amelyben több generáción keresztül tekinti át a magyar történelmet saját ősi nemzetségének történetén szűrve, 1050-től egészen a jelenkorig.
Az első térképes időjárás-jelentés megszerkesztője is február 14-én hunyt el
Konkoly-Thege Miklós csillagász 1869-ben ógyallai birtokán csillagvizsgálót létesített. 1890-ben az Országos Meteorológiai Intézet igazgatója lett. Az ő vezetése alatt szervezték meg a prognózisszolgálatot, és ekkor adták ki az első térképes időjárás-jelentést.
5 helyen várják ma a véradókat Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra kötött a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-18:00 óra kötött a Camponában (1222. Budapest, Nagytétényi út 37–43.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között pedig a Westendben (1062. Budapest, Váci út 1–3.).
Felhős, borult időnk lesz
A koponyeg.hu szerint kedden gyakran lesz erősen felhős az ég, azonban csak néhol fordul elő gyenge vegyes csapadék. +5 fok körüli napi maximumokra készülhetünk, így egyelőre nem tér vissza a tavaszias idő.
New Yorkba repülhetünk ma a Müpában
A Pannon Filharmonikusok idén a tengeren túlra repíti a hallgatókat február 17-én a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A különleges koncertélmény során New Yorkhoz és Budapesthez köthető szerzeményeket adnak elő, a házigazda és az est főszereplője pedig Farkas Gábriel lesz, akihez Veres Mónika, Nika is csatlakozik majd. A nyitányként felhangzó Budapest – New York medley és az ikonikus dalok szimfonikus hangszerelése Vass András, a PFZ állandó karmesterének alkotásai lesznek. A koncertről itt lehet többet megtudni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre