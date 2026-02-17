Ma van a farsang utolsó napja: ezt érdemes tudni a húshagyó keddről

Ezen a napon elterjedt szokás a telet jelképező szalmabábu (kisze, kice) elpusztítása, elégetése vagy vízbe fojtása. Emellett húshagyó kedden lehet utoljára húst enni a keresztény hagyomány szerint, majd kezdetét veszi a húsvétig tartó 40 napos bűnbánati időszak. Régen ilyenkor hatalmas lakomákat csaptak, hogy minden húsféle elfogyjon a házból, ami a böjt alatt megromlana.

Húshagyó kedd a farsang utolsó napja Fotó: Karnok Csaba / Mediaworks archívm

A palacsinta világnapja is ma van

A palacsinta világnapját hagyományosan húshagyó kedd napján tartják. És miért pont akkor? A hagyomány az angolszász országokból (főleg Angliából) ered: a böjt kezdete előtt el kellett fogyasztani az összes olyan alapanyagot, amit a 40 napos megtartóztatás alatt tilos volt enni, például a tojást, a tejet, a vajat és a cukrot. Ezekből a legegyszerűbben pedig palacsinta volt készíthető, így mindenki ezt sütött, hogy semmi ne menjen kárba.

A macskák világnapja is február 17-én van

Minden évben február 17-én ünnepeljük a Nemzetközi Macskanapot, ami Olaszországból indult világhódító útjára, Claudia Angelettinek, a Tuttogatto magazin újságírójának köszönhetően. Nem véletlen, hogy február 17-ét választotta a hölgy, ugyanis a Vízöntő jegyéhez kapcsolódik, ahhoz a zodiákus jegyhez, melyre leginkább a szabad és független szellem jellemző.

28 éve hunyt el Wass Albert

Szentegyedi és czegei gróf Wass Albert műveit Magyarországon a rendszerváltás óta jelentetik meg, korábban itt szinte ismeretlen volt, szélesebb körben csak halála után fedezték fel, ami 1998-ban ezen a napon következett be. Ismert könyve a Kard és kasza, amelyben több generáción keresztül tekinti át a magyar történelmet saját ősi nemzetségének történetén szűrve, 1050-től egészen a jelenkorig.

Az első térképes időjárás-jelentés megszerkesztője is február 14-én hunyt el

Konkoly-Thege Miklós csillagász 1869-ben ógyallai birtokán csillagvizsgálót létesített. 1890-ben az Országos Meteorológiai Intézet igazgatója lett. Az ő vezetése alatt szervezték meg a prognózisszolgálatot, és ekkor adták ki az első térképes időjárás-jelentést.