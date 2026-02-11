Kezdődik az idei busójárás – mutatjuk a programokat!

A farsangi időszak csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén a farsang farka. Sok városban ekkor rendezik meg a híres felvonulásokat, mint a riói vagy a velencei karnevált, Magyarországon pedig ekkor tartják a mohácsi busójárást. Milyen programokkal készülnek idén a szervezők? Mutatjuk!

Mohácsi busójárás 1969. Fotó: Székely Balázs / Fortepan

Mikor volt az első busójárás?

A sokacnak vagy sokácnak nevezett népcsoport által meghonosított farsangi eseményt először egy 1783-as feljegyzés említi. A török hódoltság idején Mohács környékén élő furfangos népcsoport a legenda szerint a megszállás elől a Duna túlsó partjára. A sokácok aztán álruhákat öltve visszatértek és a folyón átkelve rajtaütöttek a babonás törökökön, akik az ijesztő maskarásoktól megrémülve fejvesztve menekültek a városból. A busójárás elemei azóta is változatlanok: busóbundába öltözött emberek faragott álarcokban, jellegzetes kereplőkkel és kolompokkal felszerelkezve búcsúztatják a telet. Ennek azonban aligha van igazságalapja: Mohács ugyanis 1687-ben szabadult fel a török uralom alól, és a sokácság nagy arányú betelepítése csak mintegy tíz évvel ezután kezdődött meg. Minden bizonnyal a balkáni eredetű sokácok korábbi hazájukból hozták magukkal a szokást, mely aztán Mohácson formálódott tovább és nyerte el mai alakját – olvasható a mohacsibusojaras.hu-n.

Ezt is érdemes tudni a busójárásról A busójárás a más népek hiedelemvilágában is megtalálható télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek családjába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat a riói és a velencei karnevállal, mint az afrikai népek szokásaival. A hazai busójárás régen farsangvasárnap reggelétől húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság, a farsang utolsó csütörtökén a gyermekek öltöznek maskarába.

Kik a busójárás szereplői?

A főszereplők a busók, akik fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett, birkabőrcsuklyás maszkot viselő alakok. Mellettük állandó szereplők a sokac lányok, akik arcukat eltakaró, népviseletbe öltözött lányok. Mellettük lefátyolozott arcú nőket és a lakodalmas viseletbe öltözött férfiakat is sokat lehet ilyenkor Mohácson látni, továbbá a karneváli jelmezes alakokat is. Őket gyűjtőnéven maskarának nevezik.