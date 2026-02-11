Kezdődik az idei busójárás – mutatjuk a programokat!
Közeledik a farsangi időszak vége és idén is elűzik a telet a maskarába bújt sokácok, amit bárki megnézhet a saját szemével is. A százezreket vonzó mohácsi busójárást idén február 12. és 17. között rendezik.
A farsangi időszak csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén a farsang farka. Sok városban ekkor rendezik meg a híres felvonulásokat, mint a riói vagy a velencei karnevált, Magyarországon pedig ekkor tartják a mohácsi busójárást. Milyen programokkal készülnek idén a szervezők? Mutatjuk!
Mikor volt az első busójárás?
A sokacnak vagy sokácnak nevezett népcsoport által meghonosított farsangi eseményt először egy 1783-as feljegyzés említi. A török hódoltság idején Mohács környékén élő furfangos népcsoport a legenda szerint a megszállás elől a Duna túlsó partjára. A sokácok aztán álruhákat öltve visszatértek és a folyón átkelve rajtaütöttek a babonás törökökön, akik az ijesztő maskarásoktól megrémülve fejvesztve menekültek a városból. A busójárás elemei azóta is változatlanok: busóbundába öltözött emberek faragott álarcokban, jellegzetes kereplőkkel és kolompokkal felszerelkezve búcsúztatják a telet. Ennek azonban aligha van igazságalapja: Mohács ugyanis 1687-ben szabadult fel a török uralom alól, és a sokácság nagy arányú betelepítése csak mintegy tíz évvel ezután kezdődött meg. Minden bizonnyal a balkáni eredetű sokácok korábbi hazájukból hozták magukkal a szokást, mely aztán Mohácson formálódott tovább és nyerte el mai alakját – olvasható a mohacsibusojaras.hu-n.
Ezt is érdemes tudni a busójárásról
A busójárás a más népek hiedelemvilágában is megtalálható télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek családjába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat a riói és a velencei karnevállal, mint az afrikai népek szokásaival. A hazai busójárás régen farsangvasárnap reggelétől húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság, a farsang utolsó csütörtökén a gyermekek öltöznek maskarába.
Kik a busójárás szereplői?
A főszereplők a busók, akik fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett, birkabőrcsuklyás maszkot viselő alakok. Mellettük állandó szereplők a sokac lányok, akik arcukat eltakaró, népviseletbe öltözött lányok. Mellettük lefátyolozott arcú nőket és a lakodalmas viseletbe öltözött férfiakat is sokat lehet ilyenkor Mohácson látni, továbbá a karneváli jelmezes alakokat is. Őket gyűjtőnéven maskarának nevezik.
Ilyen lesz az idei busójárás
Idén 2700 maskarás és 76 busócsoport búcsúztatja majd a telet február 12. és 17. között Mohácson. A látogatók több mint száz programon, felvonulásokon, bemutatókon és látványos közösségi eseményeken vehetnek majd részt a Duna-parti városban.
Ilyen programokon lehet részt venni az idei busójárás alkalmával
Dátum
Program
Február 12., Kisfarsang
Február 13.
Február 14.
Február 15., Farsangvasárnap
Február 16.
Február 17., Húshagyókedd, Farsangtemetés
Forrás: mohacsibusojaras.hu
