RETRO RÁDIÓ

Kezdődik az idei busójárás – mutatjuk a programokat!

Közeledik a farsangi időszak vége és idén is elűzik a telet a maskarába bújt sokácok, amit bárki megnézhet a saját szemével is. A százezreket vonzó mohácsi busójárást idén február 12. és 17. között rendezik.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 11:30
mohácsi busójárás busójárás mohácsi busók

A farsangi időszak csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén a farsang farka. Sok városban ekkor rendezik meg a híres felvonulásokat, mint a riói vagy a velencei karnevált, Magyarországon pedig ekkor tartják a mohácsi busójárást. Milyen programokkal készülnek idén a szervezők? Mutatjuk!

Ilyen volt régen és ilyen lesz idén a mohácsi busójárás.
Mohácsi busójárás 1969. Fotó: Székely Balázs / Fortepan

Mikor volt az első busójárás?

A sokacnak vagy sokácnak nevezett népcsoport által meghonosított farsangi eseményt először egy 1783-as feljegyzés említi. A török hódoltság idején Mohács környékén élő furfangos népcsoport a legenda szerint a megszállás elől a Duna túlsó partjára. A sokácok aztán álruhákat öltve visszatértek és a folyón átkelve rajtaütöttek a babonás törökökön, akik az ijesztő maskarásoktól megrémülve fejvesztve menekültek a városból. A busójárás elemei azóta is változatlanok: busóbundába öltözött emberek faragott álarcokban, jellegzetes kereplőkkel és kolompokkal felszerelkezve búcsúztatják a telet. Ennek azonban aligha van igazságalapja: Mohács ugyanis 1687-ben szabadult fel a török uralom alól, és a sokácság nagy arányú betelepítése csak mintegy tíz évvel ezután kezdődött meg. Minden bizonnyal a balkáni eredetű sokácok korábbi hazájukból hozták magukkal a szokást, mely aztán Mohácson formálódott tovább és nyerte el mai alakját – olvasható a mohacsibusojaras.hu-n.

Ezt is érdemes tudni a busójárásról

A busójárás a más népek hiedelemvilágában is megtalálható télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek családjába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat a riói és a velencei karnevállal, mint az afrikai népek szokásaival. A hazai busójárás régen farsangvasárnap reggelétől húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság, a farsang utolsó csütörtökén a gyermekek öltöznek maskarába.

Kik a busójárás szereplői?

A főszereplők a busók, akik fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett, birkabőrcsuklyás maszkot viselő alakok. Mellettük állandó szereplők a sokac lányok, akik arcukat eltakaró, népviseletbe öltözött lányok. Mellettük lefátyolozott arcú nőket és a lakodalmas viseletbe öltözött férfiakat is sokat lehet ilyenkor Mohácson látni, továbbá a karneváli jelmezes alakokat is. Őket gyűjtőnéven maskarának nevezik.

Ilyen lesz az idei busójárás

Idén 2700 maskarás és 76 busócsoport búcsúztatja majd a telet február 12. és 17. között Mohácson. A látogatók több mint száz programon, felvonulásokon, bemutatókon és látványos közösségi eseményeken vehetnek majd részt a Duna-parti városban.

Ilyen programokon lehet részt venni az idei busójárás alkalmával

Dátum

Program

Február 12., Kisfarsang
  • 09:30- busójárás nyitórendezvénye
  • 12:00- népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
  • 14:30- emléktábla megkoszorúzása a Sokackörben
  • 14:45- farsangi felvonulás
  • 15:00- szabad farsangolás
  • 15:15- gyermek néptánccsoportok és busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon
  • 16:00- busójárási eszközök bemutatója a Széchenyi téren
  • 17:00-kiállítás megnyitó a Kanizsai Dorottya Múzeumban
  • 19:00- délszláv táncház a piactéren
Február 13.
  • 10:00-népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
  • 10:30- rajzpályázat kiállításmegnyitója
  • 13:00- népdaléneklési verseny
  • 15:15- néptánccsoportok és zenekarok bemutatkozása a Széchenyi téri színpadon és a Deák téri színpadon
  • 17:00- busómaszk-faragók és más népművészeti tárgyalkotók munkáiból kiállítás- megnyitó
  • 18:00- Zora zenekar koncertje a Deák téren
  • 19:00- délszláv táncház a piactéren
Február 14.
  • 09:00-népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
  • 09:00-12:00- a hagyományos mohácsi sokac viseletdarabok készítésének műhelytitkai a Kanizsai Dorottya Múzeumban
  • 10:00- tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon, a Deák téri színpadon, a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán és a Busóudvar színpadán
  • 10:00- látványfőzés a Busóudvarban
  • 10:00-16:00- kézműves gyermek sarok a Busóudvarban (belépődíjas)
  • 10:45- magyar táncház a Széchenyi téren
  • 11:00- ismerkedés a szerb gasztronómiával a Vragolani busócsoport közreműködésével
  • 14:00-18:00-farsangi játékok, szekérdíszítés, sokacbab látványfőzés és ételkóstoltatás a Síp utcában
  • 16:30- délszláv táncház a Széchenyi téren,
  • 18:00- Poklade zenekar koncertje a Deák téren
  • 19:00-délszláv táncház a piactéren
Február 15., Farsangvasárnap
  • 09:00- népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban
  • 09:00- betekintés a „Télűzők” busócsoport farsangi készülődésébe
  • 09:00-11:00- betekintés a szigetből átkelő csoportok készülődésébe
  • 09:00-12:00- látványfaragás a Kanizsai Dorottya Múzeumban Udvardi Krisztián maszkfaragóval
  • 10:00- tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok bemutatói a Széchenyi téri színpadon, a Deák téri színpadon, a Busóudvar színpadán és a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán
  • 10:00-12:00- nyitott udvar, avagy készülődés a Bödönhajós csoporttal
  • 10:00-16:00 kézműves gyermek sarok Diaművek csapatával a Busóudvarban (belépődíjas)
  • 10:30- találkozás a Télűzők busócsoporttal a Busóudvarban
  • 11:30- délszláv táncház a Széchenyi téren
  • 12:00- találkozás a Kolompos busócsoporttal és ételkóstoltatás a Szerb templom udvarában
  • 12:30- busók csónakos átkelése a Dunán a Sokacrévbe
  • 14:00- busófelvonulás Kóló tér – Tomori utca – Dózsa György utca – Szabadság utca – Széchényi tér – Színház utca útvonalon
  • 16:00- szabad farsangolás a busókkal a belvárosban
  • 16:30- farsangi koporsó vízrebocsátása a kompkikötőnél
  • 17:30- máglyagyújtás és tánc a busókkal a Széchenyi téren
  • 19:00- délszláv táncház a piactéren
Február 16.
  • 10:00-13:00- interaktív farsangi gyermekfoglalkozás (részvétel díj: 2000 Ft/gyermek)
Február 17., Húshagyókedd, Farsangtemetés
  • 10:00-14:00- kreatív busóálarc készítés kicsiknek és nagyoknak a Busóudvarban (belépődíjas)
  • 13:00-17:00- busós kézműves játszóház régi és új alkotófeladatokkal (belépődíjas)
  • 14:00- busócsoportok gyülekezője a Kóló téren
  • 14:30- busócsoportok felvonulása
  • 15:30- találkozás a Rodbina busócsoporttal a Busóudvarban
  • 16:00- szabad farsangolás a város utcáin
  • 17:30- máglyagyújtás, koporsóégetés a Széchenyi téren
  • 19:00- délszláv táncház a piactéren

Forrás: mohacsibusojaras.hu

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu