Így néztek ki a múlt század plakátjai és legjobb pillanatai – Retró galéria a 70–80-as évekből

A hetvenes és nyolcvanas évek Magyarországa nemcsak retró bútorokról, Trabantokról és a mozivászon élményeiről szólt, hanem a városi utcák egyedi világáról is. A falakon, kirakatokban és kultúrházak bejáratain elhelyezett plakátok és fényképek nemcsak informáltak, hanem a korszak hangulatát, politikai és kulturális légkörét is hűen tükrözték. A Fortepan archívuma lehetőséget ad arra, hogy visszautazzunk az időben.

Retró Budapest: A kép a Fekete vonat című film bemutatójakor készült, 1970-ben. Forrás: Fortepan / Schiffer Pál

A retró plakátok emléke, a történelem tükre

Budapest szívében, az V. kerületi Bajcsy-Zsilinszky úton, egy 1979-ben készült felvétel idézi fel a Toldi mozi első, 3D-s filmjeinek korszakát. A mozivászon kultúrája akkoriban kiemelt szerepet kapott a város életében, és a plakátok színes világa vonzotta a tekintetet. Ez volt az első 3D-s mozi az országban.

A retró plakátok világát a divat is meghatározta: Szilágyi Mari manöken 1973-ban plakátok társaságában pózolt, míg a zenei élet ikonikus pillanatait Karda Beáta, 1978-as fellépései örökítették meg. A koncertek és kulturális események hirdetései kézzel rajzolt vagy nyomtatott grafikákkal, élénk színekkel és vastag betűtípusokkal csalogatták a közönséget az Illés, Omega, Piramis vagy Neoton Família koncertjeire – amikor még a közösségi média híján, az utcai plakátok jelentették a legfőbb információforrást.

A Fortepan gyűjteménye nemcsak a kultúra, hanem a társadalmi élet fontos pillanatait is dokumentálja: fiatalok 1976-ban, a busójárás Mohácson 1973-ban, vagy éppen a „Fekete vonat” című film bemutatója 1970-ben. Pécsen a Nemzeti Színház előtt készült fotókon Bulla Károly szerkesztő és Bertók László író, költő láthatóak.

A politikai és társadalmi célú plakátok a hétköznapok részei voltak: a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom vagy a véradásra buzdító szórólapok a közérdekű tájékoztatás vizuális világát mutatták be, figyelemfelkeltő módon. A reklámgrafikák – legyen szó fogkrémről, szódásszifonról vagy szappanról – ma már nosztalgikus mosolyt csalnak az arcunkra, miközben az akkori ipari formatervezés hatását is tükrözik.