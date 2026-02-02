Hihetetlenül aranyos: videón egy vérfarkas-szindrómás perzsa cica
Nagyon ritka betegségben szenved, mégis furcsamód a vérfarkas-szindróma teszi ilyen hihetetlenül aranyossá.
Mindannyian hallottunk már bozontos kutyákról, de bozontos macskákról? Ezt a vérfarkas-szindrómás cicát látnod kell.
Atchoum egy perzsa macska Québecből, aki hipertrichózisban, más néven vérfarkas-szindrómában szenved, és az internet egyszerűen nem tud betelni ezzel az elképesztően cuki, szőrös kis gombóccal.
A róla készült videók mindenhol tarolnak, egyszerűen nem lehet vele betelni. A shorts videóban, ahol éppen a szundítás utáni frizurája látható, már több mint 2 millió kedvelést kapott Instagramon.
Sokan különböző filmes és mesebeli figurákhoz hasonlították Atchoumot: a Grincshez, a Loraxhoz, egy Ewokhoz, egy Muppethez, a Muminok pézsmapatkányához, Ollókezű Edwardhoz, egy bagolyhoz, juhászkutyához vagy épp egy gremlinhez. Voltak, akik azonban sajnálták őt betegsége miatt.
De mi is az a vérfarkas-szindróma?
Embereknél a hipertrichózis túlzott szőrnövekedést okoz. Előfordulhat csak egy adott területen, vagy az egész testen, és lehet veleszületett vagy később kialakuló állapot is. Férfiaknál és nőknél egyaránt megjelenhet, eltérően a hirsutizmustól, amely nőknél férfias mintázatú, sötét szőrnövekedést jelent.
Macskáknál a hipertrichózis rendkívül ritka. Atchoum weboldala így írja le az állapotát:
Kevésbé ijesztő, mint ahogy hangzik. Ez egy hormonális állapot, amely gyors és folyamatos szőrnövekedést, valamint a karmaim megvastagodását okozza.
Szerencsére Atchoum gazdája állatkozmetikus, így nem ijed meg a végtelen fésüléstől és nyírástól.
Jó, hogy anya kozmetikus, mert az arcomon lévő hosszú szőrszálak vastagok, mint egy kutyáé. Nem nyír túl rövidre, mert szereti az őrült tudós külsőmet!
-olvasható a cicáról szóló bemutatkozásban.
Tehát ezt a bájos cicust nem kell féltenünk, megfelelő kezekben van. Addig is inkább nézzünk meg róla még egy aranyos kis videót!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre