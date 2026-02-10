RETRO RÁDIÓ

Gólyahír! Kistesó érkezik Békefi Vikiékhez

Békefi Viki és Feng Ya Ou Ferenc második gyermeküket várják.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 17:40
Módosítva: 2026.02.10. 18:24
Békefi Viki gólyahír kisbaba

Hatalmas bejelentést tett Békefi Viki és Feng Ya Ou Ferenc. A pár Instagram-oldalukon osztották meg a hírt, hogy második gyermeküket várják.

Békefi Viki és szerelmes újra szülők lesznek
Békefi Viki és Feng Ya Ou Ferenc második gyermeküket várják Fotó: Hot! magazin

Békefi Viki és szerelme újra szülők lesznek

A házaspár első gyermeke Mei Liza, pont az édesapja születésnapján jött a világra. A kislány hatalmas ajándék volt a házaspár részére, most pedig kistesóval bővül a család.

Szívünk tele van szeretettel és várakozással. Eddig se tudtuk elképzelni azt a boldogságot, amit Lizi okoz nekünk minden nap és ez most ez megduplázódni látszik.

A posztban a pár és kisbabájuk ultrahang-felvételét mosolyogva tartják a kezükben. A Sztárban sztár leszek! versenyzője és zenész kedvese nem is lehetnének boldogabbak. Egyelőre nem árulták el, mikorra várják a picit, vagy hogy kisfiúra vagy kislányra számítanak.

A rajongók gratulációkkal halmozzák el kedvenceiket. A kép ide kattintva tekinthető meg.

 

