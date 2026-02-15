Újabb fejlemények láttak napvilágot Jézus és a Torinói lepel kapcsán

A vitatott Torinói leplet végre alapos vizsgálatnak vetették alá. Ez a keresztények számára rendkívül értékes ereklyének számít, hiszen egy olyan temetési lepel, amelybe betekerték Jézust. Egy tudós azonban megcáfolta a lepel hitelességét.

Jézus isteni mivolta több történész között lezáratlan vitának számít / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Jézus önarcképe nem az, aminek látszik

Régóta folyik vita arról, hogy a textildarab mennyire tekinthető hitelesnek. Egyesek szerint vizsgálatok bizonyítják, hogy valóban vér található rajta, míg mások a lepel korát elemezve tudományos bizonyítékokat találtak arra, hogy messze nem elég régi ahhoz, hogy Jézus életének idejéből származzon. Most egy újabb tanulmány próbálta megcáfolni az ereklye hitelességét, miszerint a Jézus arcképe nem olyan lenyomat, amely egy emberi test és a textil érintkezéséből keletkezne.

A brazil kutató, Cicero Moraes 3D-s digitális szimulációk segítségével vizsgálta a Torinói leplet, összehasonlítva egy felnőtt férfi arcvonásait azzal a képpel, amelyet egy ráborított textil hagyna maga után. Eredmények alapján az jött ki, hogy egy emberi arc nem olyan mintázatot hozna létre, mint amilyen a Torinói leplen látható, mivel ha valóban egy ember arcára nyomták volna rá, a kép sokkal furcsább, torzabb lenne.

A kutató nyílt forráskódú szoftverek segítségével jutott az eredményre, és arra a következtetésre, hogy a lepel inkább egy művészi, alacsony domborműves ábrázolás, mintsem valódi Jézus önarckép.

Ez nem nyerte el az olaszországi kutatóközpont, Turin International Centre for Studies on the Shroud tetszését, ezért közleményükben azt állították, hogy a cikk következtetéseiben nincs semmi újdonság. Moraes azonban nyilvános válaszban reagált erre, melyben kifejtette, hogy tanulmánya valóban új megközelítést tartalmaz. Több vallási domborművet és azok művészeti stílusát is példaként hozta fel, részletesen reagálva a CISS közleményének minden pontjára, és saját ellenérveit is felhozta - írja a LADBible.